最終回を迎えたNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

12月14日放送の第四十八回「蔦重栄華乃夢噺」にて、阿波に護送される途中で十一代将軍家斉の父・一橋治済が逃走。

しかし、その先で治済を待っていた意外すぎる最期に感嘆する視聴者が続出しています。

＊以下最終回のネタバレを含みます。

＜最終回のあらすじ＞

店を再開した蔦重は、写楽絵を出し続け、更にその後、新たに和学の分野に手を広げたり、本屋として精力的に動いていた。

しかし、ある日、蔦重は脚気の病に倒れてしまう。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

てい（橋本愛さん）や歌麿（染谷将太さん）たちが心配する中、病をおして政演（古川雄大さん）や重政（橋本淳さん）、南畝（桐谷健太さん）、喜三二（尾美としのりさん）ら仲間とともに作品を作り、書を以って世を耕し続ける。

そして蔦重は、ある夜、不思議な夢をみて…。

逃走した治済

前回、茶に“眠り薬”を仕込み、治済が意識を失っている間に、彼と瓜二つの能役者・斎藤十郎兵衛を影武者として城へ送り込むという、起死回生の策が実行されました。

将軍・家斉を巻き込んで事を運ぶという、一歩間違えれば破綻しかねない賭けでしたが、計画は見事に成功。眠った治済は拘束され、阿波の孤島へと流されることになりました。

その一連の経緯を踏まえ、最終回は治済が護送される場面から幕を開けます。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

縄をかけられていた治済でしたが、道中で「尿意を覚えた」と監視役に告げます。

一瞬の油断を誘ったその直後、治済は突如として監視役の刀を奪ってそのまま刺すと、逃走を図ります。

見慣れぬ髷を結った男

やがて川の中へと辿り着いた治済。

追っ手を振り切ったことを確信すると、不気味な笑い声をあげます。そして「待っておれよ……傀儡ども！」と吐き捨てるように叫び、刀を高く掲げて天を仰ぎました。

その瞬間、空を切り裂くように雷鳴が轟き、稲光が一直線に治済の身体を貫きます。なす術もなく地に崩れ落ち、そのまま動かなくなった治済。逃亡劇は、衝撃的な最期を迎えることになりました。

それから場面は変わり、江戸城。治済と入れ替わり、城に入っていた斎藤十郎兵衛が蔦重とやりとりをしていると、そこへ田沼意致が慌てた様子で駆け込んできます。

「道中、あの方が逃げ出したところ、雷に打たれて命を落とされたと……。傍らには、見慣れぬ髷を結った男が立っていたそうにございます」

その言葉とともに目を見開いたまま地面に横たわる治済の亡骸が画面に映し出されます。そしてその傍らには、かつて源内が身につけていたものと同じ紋様の着物をまとった人物の姿が…。

思いもよらぬ報せに、蔦重と十郎兵衛は言葉を失うのでした。

視聴者の感想

悪行を尽くした治済に訪れた衝撃の最期を前に、視聴者からは多くの感想が。

たとえばSNSでは「源内先生のエレキテルアタック炸裂！」「源内先生、やはり鳥山石燕が描いていた”雷獣”になっていたのでは…」「＜天は天の名を騙る驕りを許さぬ＞と言い放って事切れた、第十代将軍徳川家治の怨恨も多分に含まれていると思う」「雷直撃はご丁寧に2回。これは源内先生の分！これは上様の分！」といった声がみられていました。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。