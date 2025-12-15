高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第12週「カイダン、ネガイマス。」の第56回が12月15日に放送され、話題を呼んでいます。

金縛りに悩むヘブンのためにお寺にお払いに行くことを提案したトキ。ヘブンの生徒、正木が通訳として同行することに。お払いの後、住職が寺に伝わる怪談を話そうとすると、トキは嬉しそうに目を輝かせ…。





表情や動きで見事に「怪談好き」を表現した高石さんの繊細な演技にSNSやコメントではさまざまな声が寄せられました。

＊以下12月15日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ヘブン（トミー・バストウさん）は連日、金縛りに遭っていた。

トキはヘブンにお祓いを勧めるが日本語ではなかなか伝わらず、肝心の錦織（吉沢亮さん）も、なぜかヘブンを避けて迎えに来ないためトキは成す術がなかった。

しかし数日後。出勤前のトキを錦織が訪ねる。錦織から聞いたお祓いの英語の説明をトキが伝えるとヘブンは興味津々。

トキはヘブンと錦織の代わりに通訳を頼まれた正木（日高由起刀さん）と、お祓いにでかける。

大雄寺では、住職（伊武雅刀さん）によるお祓いが行われた。お祓いが終わり、ヘブンが「すばらしいお寺ですね」とほめると住職は「気にいっていただけたなら…」と寺に伝わる怪談を話そうとする。「ネガイマス」と伝えるヘブン。

後ろに控えていたトキは、怪談が聞けるとあって目を輝かせて――。

トキの怪談好きが爆発

大雄寺では、目の前でお払いを見ることができて、トキはうれしそうな表情を見せました。住職が「怪談がございまして」と話すとトキは、「ええっ」と声を上げます。ヘブンが正木から怪談についての説明を聞き終わり、「ネガイマス！」と住職に怪談を依頼。すると、トキは興奮して目を輝かせ、少しだけ前のめりに。

SNSやコメントでは、ほとんどセリフがないままに、怪談好きなトキを見事に表現した高石あかりさんの演技に注目が集まりました。

「ほんとオタクなおトキちゃん好きすぎる。横で眠そうに読経を聞いてる生徒と、キラッキラで祓われてるのを見るおトキちゃん」

「墓地で怪談と聞いた途端の、トキちゃんの止まらないニマニマ」

「生でお祓いが見られた上に知らない怪談話を聞かせてもらえると分かってテンション爆上がりなトキ」

「ヘブン先生よりトキちゃんが嬉しそうだよね〜」

「高石あかりさんの細かい細かいお芝居がめちゃくちゃ可愛い。怪談と聞いて後で目がキラーン」

「高石あかりさんは超リアルな反応をする俳優でもあるし、魅力的なコメディエンヌでもあって。その両方が混ざり合ったキュートな芝居」

などの声が目立ちました。

一方で、トキとヘブンの相性の良さを感じた人も。

「住職が『怪談』を話すと言って目を輝かせるヘブンとトキ。お祓いにも『オモシロイ』と晴れやかな顔になるヘブン。超うれしそうなトキに正木が驚くほど。いやいや、これってトキとヘブンの波長が見事にあってるってことでしょ」

と「怪談好き」が２人の今後に影響しそうと考える人も多くいました。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。