＜ユニバーサル・スタジオ・ジャパン＞『モンスターハンターワイルズ』と初コラボ！気になる内容は？
街がイルミネーションに彩られ、休日は家族でどこへ出かけようかとワクワクする季節になりました。現在「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」では、2026年1月4日（日）まで、「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」を開催されていますが、実はもう1つ大きなイベントがあるんです。
2025年に10周年を迎えた「ユニバーサル・クールジャパン」。その記念イヤーの締めくくりとして、大人気ゲーム『モンスターハンターワイルズ』と初コラボしたレストランが、2026年5月17日（日）までの期間限定でオープンしています！
今回は、パーク初登場となる『モンスターハンターワイルズ』の世界観たっぷりのレストランについてご紹介していきます。
ワクワクがとまらない！まるでゲームの世界に入りこんだよう
「モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜」があるのは、「ロストワールド・レストラン」です。
室内に入ると、『モンスターハンターワイルズ』に登場する「緋の森」の集落“モリバーのアジト”が再現されていて、焚き火を囲むモリバーや、オトモアイルーがゲストをお出迎え。
ゲーム好きの子どもはもちろん、大人も思わず写真を撮りたくなる美しい世界観が広がります。森の光の差し方やモリバーの寝床にいたるまで、細部にわたってゲームそのままなので「本当にワイルズの世界にいるみたい」とファンは錯覚してしまいそうです。
「モンスターハンター」シリーズの辻本良三プロデューサーも来場！
「モンスターハンター」シリーズのプロデューサー・辻本良三さんも来場しています。レストランに加えて、パークで同時開催されるARスタンプラリーや限定コラボグッズも体験して、その魅力をアピールされていました。
家族で楽しめる豪快メニューが勢ぞろい
レストランのどのメニューも、“ハンターのごちそう風”でボリュームたっぷり！
「モンスターハンターワイルズ×USJ限定コースターセット」は、『モンスターハンターワイルズ』に登場する集落の住人からお誘いを受けた際にのみ食べられる、特別な食事システム “スージャ料理”をイメージしています。
スージャ料理風のジューシーなお肉や、クナファチーズをイメージしたトッピングをフォカッチャにのせて楽しめるなど、各集落のごちそうを一度に味わえますよ。
オリジナルコースター付きで、セット1つに対してランダムで1枚もらえます。どれになるかはお楽しみに！
調査員になりきって挑戦！ARスタンプラリー
『モンスターハンターワイルズ』とのコラボを楽しめるのはレストランだけではありません。実はパーク内では、『モンスターハンターワイルズ』とコラボしたARスタンプラリー『特別調査クエスト「環境生物と大型モンスターの生態調査」』も行われています。こちらは2026年5月17日（日）までの期間限定です。
スマートフォンがあれば誰でも無料で参加できるARスタンプラリーで、参加者は「特別調査員」として、パークに迷い込んだ生き物たちを探す体験に挑戦します。
スタート地点のQRコードを読み込むと、かわいい“オトモアイルー”が案内役として登場。「大回復ミツムシ」など、ゲームでおなじみの環境生物のヒントを頼りに探していきます。
生き物を見つけて観察できるとスタンプをゲット。調査が進んでいくと、今度は“大型モンスター”の調査依頼も届き、さらに気分が盛り上がりそう！
全クエストをクリアすると、『モンスターハンターワイルズ』（PS5/Steam）で使えるオトモ装備＆チャームの特別セットがもらえる特典コードをプレゼント。ゲーム好きの家族にはたまらないご褒美ではないでしょうか。
開催エリアは「パーク・ワイド」、スタート地点は「モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜」（ロストワールド・レストラン前）になります。
親子で歩きながら楽しめるので、アトラクションの合間にもぴったり。ゲームの世界に入りこんだような体験ができて、子どもも大人も夢中になれるイベントです。
ファンにはたまらない期間限定グッズも
「ユニバーサル・スタジオ・ストア」では、“狩猟中”のプリントが目を引くパーカーなど、ユニークなグッズも販売しています。
アイルーとサポート部隊のトムのメタルキーチェーンセットは、日常使いできるので、友だちやきょうだいへのプレゼントにもいいですね。
レストランだけでなく、ARスタンプラリーやグッズ販売など、親子で1日中まわりたくなるイベント内容になっています。2026年5月17日（日）までの開催なので、期間中にパークを訪れた際は足を運んでみてはいかがでしょうか？
©CAPCOM
TM © 2025 Universal Studios. All rights reserved.
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
※商品やメニューの価格やデザイン、販売店舗、販売方法などは、予告なく変更される場合があります。
取材、文・編集部
2025年に10周年を迎えた「ユニバーサル・クールジャパン」。その記念イヤーの締めくくりとして、大人気ゲーム『モンスターハンターワイルズ』と初コラボしたレストランが、2026年5月17日（日）までの期間限定でオープンしています！
ワクワクがとまらない！まるでゲームの世界に入りこんだよう
「モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜」があるのは、「ロストワールド・レストラン」です。
室内に入ると、『モンスターハンターワイルズ』に登場する「緋の森」の集落“モリバーのアジト”が再現されていて、焚き火を囲むモリバーや、オトモアイルーがゲストをお出迎え。
ゲーム好きの子どもはもちろん、大人も思わず写真を撮りたくなる美しい世界観が広がります。森の光の差し方やモリバーの寝床にいたるまで、細部にわたってゲームそのままなので「本当にワイルズの世界にいるみたい」とファンは錯覚してしまいそうです。
「モンスターハンター」シリーズの辻本良三プロデューサーも来場！
「モンスターハンター」シリーズのプロデューサー・辻本良三さんも来場しています。レストランに加えて、パークで同時開催されるARスタンプラリーや限定コラボグッズも体験して、その魅力をアピールされていました。
家族で楽しめる豪快メニューが勢ぞろい
レストランのどのメニューも、“ハンターのごちそう風”でボリュームたっぷり！
「モンスターハンターワイルズ×USJ限定コースターセット」は、『モンスターハンターワイルズ』に登場する集落の住人からお誘いを受けた際にのみ食べられる、特別な食事システム “スージャ料理”をイメージしています。
スージャ料理風のジューシーなお肉や、クナファチーズをイメージしたトッピングをフォカッチャにのせて楽しめるなど、各集落のごちそうを一度に味わえますよ。
オリジナルコースター付きで、セット1つに対してランダムで1枚もらえます。どれになるかはお楽しみに！
調査員になりきって挑戦！ARスタンプラリー
『モンスターハンターワイルズ』とのコラボを楽しめるのはレストランだけではありません。実はパーク内では、『モンスターハンターワイルズ』とコラボしたARスタンプラリー『特別調査クエスト「環境生物と大型モンスターの生態調査」』も行われています。こちらは2026年5月17日（日）までの期間限定です。
スマートフォンがあれば誰でも無料で参加できるARスタンプラリーで、参加者は「特別調査員」として、パークに迷い込んだ生き物たちを探す体験に挑戦します。
スタート地点のQRコードを読み込むと、かわいい“オトモアイルー”が案内役として登場。「大回復ミツムシ」など、ゲームでおなじみの環境生物のヒントを頼りに探していきます。
生き物を見つけて観察できるとスタンプをゲット。調査が進んでいくと、今度は“大型モンスター”の調査依頼も届き、さらに気分が盛り上がりそう！
全クエストをクリアすると、『モンスターハンターワイルズ』（PS5/Steam）で使えるオトモ装備＆チャームの特別セットがもらえる特典コードをプレゼント。ゲーム好きの家族にはたまらないご褒美ではないでしょうか。
開催エリアは「パーク・ワイド」、スタート地点は「モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜」（ロストワールド・レストラン前）になります。
親子で歩きながら楽しめるので、アトラクションの合間にもぴったり。ゲームの世界に入りこんだような体験ができて、子どもも大人も夢中になれるイベントです。
ファンにはたまらない期間限定グッズも
「ユニバーサル・スタジオ・ストア」では、“狩猟中”のプリントが目を引くパーカーなど、ユニークなグッズも販売しています。
アイルーとサポート部隊のトムのメタルキーチェーンセットは、日常使いできるので、友だちやきょうだいへのプレゼントにもいいですね。
レストランだけでなく、ARスタンプラリーやグッズ販売など、親子で1日中まわりたくなるイベント内容になっています。2026年5月17日（日）までの開催なので、期間中にパークを訪れた際は足を運んでみてはいかがでしょうか？
©CAPCOM
TM © 2025 Universal Studios. All rights reserved.
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
※商品やメニューの価格やデザイン、販売店舗、販売方法などは、予告なく変更される場合があります。
取材、文・編集部