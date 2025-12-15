東北地方では、急速に発達する低気圧の影響により、西よりの暴風となり、海上では大しけとなっている所があります。１５日昼過ぎにかけて、暴風や高波に警戒してください。また、東北日本海側北部では、１５日昼前にかけて、土砂災害に注意・警戒してください。

［気象概況］

低気圧が北海道付近にあって、急速に発達しながら北へ進んでいます。東北地方では、気圧の傾きが大きくなっています。

このため、東北地方では、西よりの暴風となり、海上では大しけとなるでしょう。また、暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となり、積乱雲が発達し、雷の発生する所がある見込みです。

東北日本海側北部では、これまでに降った雨や地震の影響により、地盤の緩んでいる所があります。予想より、低気圧が発達した場合や暖かく湿った空気が流れ込んだ場合は、警報級の大雨となる可能性があります。





［風の予想］

１５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東北日本海側北部海上 ２０メートル （３０メートル）

東北日本海側北部陸上 １８メートル （３０メートル）

東北日本海側南部海上 ２０メートル （３０メートル）

東北日本海側南部陸上 １８メートル （３０メートル）

東北太平洋側北部海上 ２３メートル （３５メートル）

東北太平洋側北部陸上 １６メートル （３０メートル）

東北太平洋側南部海上 ２３メートル （３５メートル）

東北太平洋側南部陸上 １５メートル （３０メートル）



［波の予想］

１５日に予想される波の高さ

東北日本海側北部 ６メートル

東北日本海側南部 ６メートル

東北太平洋側北部 ６メートル

東北太平洋側南部 ４メートル



［雨の予想］

１５日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側北部 １０ミリ

１５日６時から１６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側北部 ２０ミリ



［防災事項］

東北地方では、１５日昼過ぎにかけて、暴風による建物への被害や交通障害に警戒し、海上では、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。また、東北日本海側北部では、１５日昼前にかけて、大雨による土砂災害に注意・警戒してください。

東北地方では、１５日昼前にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

