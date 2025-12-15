重ねて煮るだけで美味しい「豚バラと白菜の塩煮」のレシピを紹介！ 味しみしみの白菜に回しかけたラー油が絶妙なアクセントに

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【重ねて煮るだけ！】豚バラと白菜の塩煮作ってみた【今日のおつまみ】』という今日のおつまみさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

寒い季節にぴったりな豚バラと白菜の塩煮を作ってみました 食材を重ねて１０分煮るだけの簡単レシピです いつも動画再生、いいね、広告、コメント等ありがとうございます 皆さんのコメントを読むのが本当に楽しいです

投稿者の今日のおつまみさんが、豚バラと白菜と春雨の塩煮を作ります。

まずは白菜を葉と芯に分け、それぞれざく切りとそぎ切りにしました。芯をそぎ切りにしたのは短時間で火を通すためなので、面倒な場合は葉と一緒にざく切りでもOKだそう。

豚バラを1口大に切ったら食材の準備は完了です。

フライパンに白菜の芯を広げたら、その上に春雨→白菜の葉→豚バラの順に乗せていきます。

味付けは鶏がらスープの素、料理酒、みりん、生姜、塩です。

水200mlを加えたら、フタをして中火で加熱。

3分たったらフタを取り、バラ肉の重なっている部分をほぐします。ほぐしたら再度フタをして、今度は弱めの中火で7分煮るとのこと。

7分後、全体を軽く混ぜたらできあがり。

器によそったらラー油をお好み量回しかけます。

小ねぎも散らして完成！ 豚バラと白菜の塩煮です！

くたっとした白菜は甘味が強く、豚バラのコクのある味わいと相性抜群。煮汁を吸った春雨は食材の旨味たっぷりです。そして、仕上げにかけたラー油は必須レベルでよく合うのだとか。

食べてみたくなったという方は、動画を参考にお試しください。動画内では一緒に飲んでいるお酒の説明もございます。

視聴者のコメント