山下美夢有が妹と韓国旅行へ 「誕生日プレゼント何が欲しい？」「欲しいもの無いわ」「ほんなら韓国連れて行ってあげる」
山下蘭が自身のインスタグラムを更新。姉の山下美夢有と一緒に、韓国旅行を楽しんできたことを投稿した。
【実際の投稿】「2人とも撮るの下手すぎやろ!!」とセルフツッコミ
11月1日に18歳の誕生日を迎えていた蘭。シーズンを終えた姉から「誕生日プレゼント何が欲しい？」と聞かれたのだが「欲しいもの無いわ」と返すと、「ほんなら韓国連れて行ってあげる」という話になり、急きょ決定したとのこと。韓国では米国女子ツアーで活躍するユン・イナが案内をしてくれたそうで「一緒にご飯も行き楽しかったです」と記すと、韓国語で「お姉さん、ありがとうございました。大好き」と感謝の言葉も。「美味しい物食べて美容行って買い物して充実しました」「姉も良い息抜きになったと思います（多分）」と2人旅を満喫した山下姉妹。「カメラで写真いっぱい撮ったけど、2人とも撮るの下手すぎやろ!!」「なんぼええカメラ買ってもゴルフと一緒で練習しなあかんわって爆笑してました」と、姉が自身のインスタで「人生で初めてカメラを買った」ことを投稿していたことに対して、鋭くツッコミを入れていた。投稿では空港でパスポートを持ったシーンから始まると、韓国の街中で撮影した写真や美味しそうな韓国料理の写真などを動画にまとめて公開した。投稿を見たファンからは「姉妹仲良いね」「お二人とも 凄〜く可愛い」「さすが、お姉ちゃん！ 誕生日プレゼントで韓国旅行なんて、すごすぎるわ！」「良い誕生日プレゼントでしたね〜」など、たくさんのコメントが寄せられていた。
