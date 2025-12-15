（左から）妻夫木聡、松本若菜 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の妻夫木聡、松本若菜が、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜　後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。

　公式SNS「まさかの逆プロポーズ」とつづり、物語序盤の“元恋人”という関係から晴れて“夫婦”となった栗須役・妻夫木聡と加奈子役・松本若菜の2ショットを投稿。2人そろってハートマークを作るラブラブ写真を添えた。

　ファンからは「素敵なカップル」「加奈子さん素敵なプロポーズでしたね　自分の中こと翔平さんのことたくさん考えて時間をかけたのですね　栗須さんのお返事は最高に可愛かったです　今迄どおりに支え合って幸せになって下さいね！」「こんなに広大な美しい場所なら、抱き上げてクルクルしたくなりますね　素敵な笑顔　お幸せに」などの声が寄せられている。