元筋肉アイドル・才木玲佳、第1子妊娠を発表「身体の変化や胎動を愛おしく感じながら」
【モデルプレス＝2025/12/15】元筋肉アイドルで元プロレスラーの才木玲佳（33）が15日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。第1子妊娠を報告した。
【写真】33歳元アイドル、ふっくらお腹披露
才木は、「この度、新しい命を授かりました。現在は安定期に入り、身体の変化や胎動を愛おしく感じながら穏やかに過ごしています」と妊娠を報告。「お仕事は可能な範囲で続けさせて頂きます。関係者の皆様のご理解ご協力に心より感謝申し上げます」と伝え「無事に会える日を楽しみに、毎日を大切に過ごしたいと思います」と結んでいる。投稿では、ふっくらとしたお腹が際立つ写真を披露している。
才木は1992年5月19日生まれ、埼玉県出身。2014年「K-1GYM総本部&WRESTLE-1主催 GENスポーツパレス餅つき大会＆ファン感謝祭」でWRESTLE-1オフィシャルサポーター・Cheer◆1（◆はハートマーク）の新メンバーとしてお披露目。2015年に「第1回 K-1チャレンジ全日本大会」でプロレスラーデビューを果たす。2018年にCheer◆1を卒業、2022年にプロレスラー引退を発表した。現在はタレントとして活動している。（modelpress編集部）
◆才木玲佳、元筋肉アイドルプロレスラーとして話題に
