通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.29 6.55 8.27 6.68
1MO 8.48 5.53 6.97 5.71
3MO 8.87 5.75 7.51 6.13
6MO 9.08 5.96 7.93 6.62
9MO 9.22 6.19 8.17 6.98
1YR 9.32 6.41 8.38 7.27
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.71 8.52 7.28
1MO 7.25 7.79 6.37
3MO 7.89 8.49 6.68
6MO 8.44 8.91 6.94
9MO 8.77 9.22 7.17
1YR 8.98 9.46 7.36
東京時間10:11現在 参考値
今週の米雇用統計、米CPI、日銀会合などを前に１週間物は高め推移
