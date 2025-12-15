　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.29　6.55　8.27　6.68
1MO　8.48　5.53　6.97　5.71
3MO　8.87　5.75　7.51　6.13
6MO　9.08　5.96　7.93　6.62
9MO　9.22　6.19　8.17　6.98
1YR　9.32　6.41　8.38　7.27

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.71　8.52　7.28
1MO　7.25　7.79　6.37
3MO　7.89　8.49　6.68
6MO　8.44　8.91　6.94
9MO　8.77　9.22　7.17
1YR　8.98　9.46　7.36
東京時間10:11現在　参考値

今週の米雇用統計、米CPI、日銀会合などを前に１週間物は高め推移