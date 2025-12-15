Signature PURE BLACK

アユートは、ULTRASONEのDJモニターヘッドフォン「Signature PURE BLACK」を12月20日に発売する。価格は27,500円。

Signature DJのエッセンスを受け継ぐSignature PUREにアップデートを施した密閉型DJモニターヘッドフォン。「プロフェッショナルが認めるSignatureシリーズのピュアなサウンドをより多くのユーザーへ届ける」事を目標として開発された。

大口径50mmマイラードライバーを搭載。広い再生周波数帯域において低歪でレスポンスに優れつつ、力強くサブベースまでしっかりとモニタリングできる深い低域再生と、最先端であるULTRASONE独自のS-Logic 3テクノロジーを採用し、ニアフィールドで設置したモニタースピーカーのように聴き疲れの少ない自然なパーソナルリスニング環境を提供するという。

より強固な接続を可能にするため、ヘッドフォン側コネクターに3.5mm 4極スクリューロック(ネジ)式を採用。さらにイヤーパッド内径を拡大調整したことで空間表現を向上させ、長時間の使用でも疲れにくい優れたフィッティングのスエードタイプのメモリーフォームを新たに採用。

内部には新基板を採用し、4極バランス接続に対応。DJ用2mカールケーブル(3.5mm 3極プラグ＋スクリューロック式6.35mm変換プラグ)、4.4mmバランスプラグストレートケーブルが付属する。

ヘッドパッドの中央に窪みのような切れ込みを入れる最新のFGCテクノロジーを採用。ヘッドパッドが頭頂部に当たる部分の圧力を分散することで疲れにくくなっている。スエード採用のヘッドパッド下には通気性の良いメッシュ構造を採用し、汗による蒸れを抑制。耳や頭部への負担を軽減している。

インピーダンスは32Ω、再生周波数帯域は8Hz～35kHz。ケーブルは含まない重量は約296g。