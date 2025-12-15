東西横綱が揃い、若手力士の躍進もめざましい大相撲。令和の相撲人気は高止まりを続けているが、いつの世も真に人を魅了するのは、力士たちの磨かれた技と個性だ。ノンフィクションライターの武田葉月氏が、注目すべき現役力士たちを紹介するシリーズ「令和の名力士たち」。第5回は連続出場記録で2026年度のギネスブックに掲載された最年長関取、41歳の玉鷲が登場する。

【写真】数々の「最年長記録」に輝く玉鷲 2022年の優勝時に見せたチャーミングな笑顔

21歳年下力士との一番

令和7年大相撲九州場所は、千秋楽に横綱・大の里が急遽休場。横綱・豊昇龍と関脇・安青錦との優勝争いに注目が集まる中、後半戦の最初に珍しい一番が組まれた。

九州場所6日目、送り出しで琴桜を破った玉鷲（右）

関取最年長41歳の玉鷲と、関取最年少20歳の藤ノ川の取り組みである。

両者の年齢差は、じつに21歳。史上、もっとも年齢が離れている関取同士の対戦は、立ち合いから終始、41歳の玉鷲の突き押しが冴えた。177センチ、120キロの小兵の藤ノ川は、この場所初日から5連勝と好スタートを切った元気者。それでも玉鷲は、激しい押しに徹し、冷静に相手を押し込んで7勝目を挙げた。

取り組み後は、

「相手に、強烈に『玉鷲』という力士の印象を付けておきたかった。若い芽は早めに潰さなければいけない」

と、厳しく言い放った後、

「まぁ、この気持ちを大切に土俵に立ち続けたいよね」

と、余裕の笑みを見せた玉鷲。藤ノ川が生まれた時、玉鷲はすでに三段目の力士だった。そのプライドは崩せない。

この場所は、惜しくも1点の負け越しに終わったが、玉鷲は15日間を終えた疲れも見せず、福岡国際センターを後にした。

力士の知り合いは誰一人いなかった

モンゴル・ウランバートル出身の玉鷲（本名、バトジャルガル・ムンフオリギル＝愛称オギ）は、子どもの頃から体が大きかったものの、スポーツにはあまり興味のない少年だったという。

オギ少年が目指していたのは、ホテルマン。高校卒業後は、モンゴル科学技術大学に進んで、勉強に励んでいた。

日本や大相撲に関して、興味が出てきたのもこの頃だ。実姉が日本に留学して、東大大学院に通っていたこともあって、「一度日本に行ってみたい」と夢が広がった。

「大相撲に興味があると言っても、力士の知り合いなんか、誰一人いなかったんです。それで、姉と一緒に電車に乗って両国駅で降りて、たまたま見かけた力士の後を付いていったんです（笑）」

着いた先は、モンゴル出身の鶴竜（＝当時、現・音羽山親方）が所属する井筒部屋だった。さっそくオギ少年は、鶴竜に「力士になりたい」と相談する。

「その時、『外国出身の力士は1部屋に1人しか認められない』なんてことは知らなかった（笑）。つまり、井筒部屋には入れないということを、丁寧に説明してもらいました。それで、モンゴル人力士第一期生の旭鷲山関を紹介してくれたんです」

兄弟子たちと英語の単語で会話

旭鷲山が、当時、外国出身力士のいなかった片男波部屋へ話をつなぐと、オギ少年の入門話はトントン拍子に進んだ。

2003年秋、来日したオギ少年は外国出身力士の慣例により、正式入門までの数カ月、部屋で研修を受けることになった。基礎運動に明け暮れる日々に将来が不安になることもあった。しかし、モンゴルを離れる時に、

「大学で勉強をしたつもりで、最低4年間はがんばろう！」

と自分に誓ったことを思い出して、奮起。平成16（2004）年初場所、初土俵を踏むこととなった。四股名の「玉鷲」は、横綱・玉の海などを生んだ片男波部屋伝統の「玉」の字と、モンゴルを象徴する鳥「鷲」を合わせたものだ。

念願の大相撲力士になった玉鷲だったが、相撲部屋での生活は戸惑うことばかりだった。

「日本語がまったくわからないのが、一番困りました。部屋にはモンゴル人は自分だけなので、最初は兄弟子たちと英語の単語で会話をしていたくらい（笑）。日本語を理解しないと、稽古場で何を注意されているのかもわからない」

さらにつらかったのは、師匠から「入門から3年間は、他の部屋の力士と仲良くしないように」と言われていたこと。玉鷲の相撲に対する資質を早くから見抜いていた師匠は、あえて厳しく接することで、日本流の生活、慣習を覚えさせようとしていたのだった。

外国出身力士の「最長スロー記録」

厳しい稽古にも耐えて、入門から1年で幕下に昇進したものの、その後、低迷。相撲の「型」がハッキリ決まっていないことが原因だったが、師匠から「押し」を指導された玉鷲は、平成20（2008）年初場所、新十両に昇進する。

同年秋場所では、新入幕も果たしたのだが、1場所で十両へUターン。幕内に復帰してからも、幕内中位から下位をウロウロする、「まったく目立たない力士」だった。

「幕内力士になって、モンゴルのテレビでも自分の相撲が映されるようになって、満足していたのかもしれないね。酒席でハメを外したり、また十両に陥落したり……」

ようやく三役に昇進したのは、平成27（2015）年春場所だった。66場所（11年間）かけての新三役昇進は、外国出身力士として、「最長スロー記録」だった。

平成29（2017）年初場所から「三役の常連」となったのは、30歳から気持ちを入れ替えたからだ。「もっと強くなる！」と信じて、懸命に稽古に励む日々が続いた。

出産間際の妻が「あなたは相撲に集中して」と

平成31（2019）年初場所前、玉鷲は誓った。妻は第2子を妊娠中で、予定日は初場所中だという。

「生まれてくる子どものために、恥ずかしい成績は残せない！」

関脇・玉鷲は、5日目を終えて3勝2敗という成績だったが、6日目にモンゴル出身、巨漢の逸ノ城を破ると、相撲に勢いが戻ってきた。

13日目には、これまで一度も勝ったことのない、横綱・白鵬と張り合いになり、押し出しの勝利。2敗だった白鵬が翌日、関脇・貴景勝に敗れて3敗になったことで、13日目を終えた時点で、玉鷲が優勝戦線の単独トップに立ったのである。14日目も碧山に勝ったため、千秋楽で遠藤に勝てば、初優勝が決まるという展開になった。

14日目の昼から、妻は出産準備で入院していた。「いつ、赤ん坊が生まれるんだろう」とソワソワして、玉鷲は深夜2時に病院を訪ねた。

「『私は大丈夫だから、あなたは相撲に集中して』という妻の言葉で、一旦は自宅に帰ったけど、しばらくして男の子誕生の知らせが入って、また病院に向かったんです（笑）」

わずか2.5秒、突き落としで決着

早朝のほんの数分、妻と次男と対面した後、玉鷲は朝稽古のために、片男波部屋へ――。

この日、遠藤に勝てば、すんなり優勝が決まるのだが、敗れて3敗になって、結びの一番で貴景勝が大関・豪栄道に勝って3敗を守れば、2人の優勝決定戦になる展開。

人生最大の見せ場ともなる遠藤戦、玉鷲は落ち着いていた。

「よ〜し！ ここでやってやるぞ！ っていい感じに燃えていました。もし負けても、決定戦で勝てばいいや……って思えたしね」

遠藤戦はわずか2.5秒、突き落としで決着がついた。

「『最高です！』って気がついたら、叫んでいました（笑）。34歳でもやれるんだ！ 優勝できるんだ！ と自信がついて、自分が生まれ変わった瞬間でもありましたね」

感動の初優勝から3年余り、令和4（2022）年秋場所で2回目の優勝を遂げた玉鷲。その時、37歳10カ月。史上最年長での賜杯を抱いた。令和6年の九州場所では旭天鵬（現大島親方）以来、戦後3人目になる40歳の幕内力士となり、今年の九州場所も幕内力士として帰ってきた。

初土俵からの連続出場記録（2025年11月現在1748回）は、ギネスブック（2026年版）で「MOST CONSECUTIVE SUMO BOUTS」（相撲の最多連続取り組み）と記された。（記録認定は2024年11月18日時点の1653回）

趣味は、お菓子作りと手芸。

「いい気分転換ができているから、土俵でもがんばれるんだと思っています」

来年も、玉鷲の若々しい相撲が見られそうだ。

玉鷲一朗（たまわし・いちろう）

本名、バトジャルガリーン・ムンホルギル。昭和59年11月16日、モンゴル・ウランバートル出身。平成16年春場所、初土俵。平成20年初場所、新十両昇進、秋場所、新入幕。平成27年春場所、新三役昇進。平成31/令和元年初場所、初優勝。令和4年秋場所、2度目の優勝。殊勲賞3回、敢闘賞1回、技能賞1回。金星8個。189センチ、181キロ。得意は押し。

武田葉月

ノンフィクションライター。山形県山形市出身、清泉女子大学文学部卒業。出版社勤務を経て、現職へ。大相撲、アマチュア相撲、世界相撲など、おもに相撲の世界を中心に取材、執筆中。著書に、『横綱』『ドルジ 横綱朝青龍の素顔』（以上、講談社）、『インタビュー ザ・大関』『寺尾常史』『大相撲 想い出の名力士』（以上、双葉社）などがある。



