恋人と別れて後悔することってありますよね。付き合っているときに気づけたらよかったものの、別れてから自分にとってどれだけ大切な人だったのかがわかると、そのときの自分を責めてしまうでしょう。特に二度とよりを戻せないことがわかると絶望的になるようで……。今回は、元カノと再会して「うまくいけばよりを戻せるかも」と思ったらすでに人妻になっていた話をご紹介いたします。

結婚して子どもがいた

「元カノは結婚願望がある人だったので、だんだんそれが重く感じるようになり別れを告げました。別れてからは結婚願望がないような子を選んで付き合ったけど、軽い女の子ばかりで長続きせず。本気で好きになれるような子にも出会えなくて、『やっぱり元カノがよかったな』と思い始めるようになりました。

しかし元カノと別れてから3年後、街でバッタリ元カノに遭遇したんです。声をかけると、元カノは普通に話してくれたので『うまくいけばよりを戻せるかも』と心が躍ったのですが……。すると、向こうのほうから元カノの名前を呼ぶ男がやって来て、その男はベビーカーを押していました。そう、元カノは結婚して子どもまでいたんです。よりを戻せるかもしれないなんて甘い考えを抱いた自分が、情けなくなりましたね」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 別れてからその人の大切さに気づくことってありますよね。ただ結婚して子どもまでいたら、諦めるしかないでしょう。

