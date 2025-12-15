ZICO＆幾田りら「DUET」ミーティング現場をサプライズ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アーティスト兼プロデューサーのZICOが幾田りらとのコラボレーションを予告するなか、ふたりのミーティング現場がサプライズ公開された。

■「素晴らしい、最高です。本当に楽しみ」（幾田りら）

ZICOは12月13日22時、公式SNSおよびYouTubeチャンネルを通じて、「Let’s DUET！」というコメントとともに、幾田りらと制作について話し合う映像を公開。「制作しながら、僕と幾田りらさんがひとつのトラックの中で共存できるジャンルを探してみました。タイトルは『DUET』を考えています」と紹介し、楽曲の一部を披露した。

明るく軽快なメロディに、幾田りらは「素晴らしい、最高です。本当に楽しみ」と感嘆し、ZICOも「僕が仮で入れた幾田りらさんのパートを、素敵に仕上げてくれたらうれしいです」と語り、コラボレーションへの期待感を高めた。

12月19日0時に公開されるデジタルシングル「DUET」は、一見正反対とも言える音色と、異なる音楽的スタイルを持つふたりの調和が際立つ楽曲だ。ZICOと幾田りらはそれぞれ、韓国ヒップホップと日本のバンド音楽を代表する“日韓トップティア”として知られているだけに、コラボのニュースが伝えられると大きな注目を集めた。

これまでZICOは、多様なジャンルのアーティストと継続的に制作を行い、音楽的スペクトラムを広げてきた。特に2025年は、国境を越えてm-floと共に制作した「EKO EKO」に続き、幾田りらとのタッグによってグローバルな影響力を改めて示している。あらたな挑戦を続けるZICOの新曲に注目しよう。

(P)＆(C) KOZ Entertainment.

■リリース情報

2025.12.19 ON SALE

ZICO × LILAS(YOASOBI’s IKURA)

DIGITAL SINGLE「DUET」

■【動画】楽曲について話し合うZICOと幾田りら

■関連リンク

ZICO OFFICIAL X

https://x.com/zico_koz/

ZICO OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/woozico0914/

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/