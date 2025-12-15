BTSのV（ヴィ）がハワイを楽しむVlogがVのInstagramとグループのYouTubeで公開され、「自然体で可愛い」と話題を集めている。

■BTS Vがプールで大はしゃぎ！パク・ソジュンらとのハワイ旅行

先日、パク・ソジュン、チェ・ウシク、パク・ヒョンシク、ラッパーのPeakboyからなる仲良しグループ“ウガウガファミリー”でハワイを満喫したV。彼やパク・ソジュンらのInstagramで旅の様子が公開されていたが、新たに5分間のVlogが公開された。

映像の中ではVがオープンカーを運転し、ご機嫌で音楽に乗せて歌って美声を披露（映像後半）。またハワイらしく青い海でシュノーケリングをしたり、プールに設けられたバスケットゴールに見事シュートを決めてはしゃいだり、フラダンスを楽しんだりする様子も収められている。

ランニング中のセルフィーでは、整ったVの顔立ちに目を奪われる。芝生でゲームをする際に「年齢順なら僕が一番下じゃん」と話すなど、仲間たちの中での関係性が垣間見える瞬間も見逃せない。

穏やかな癒しの時間であったことが伝わってくる動画は、SNSでは「運転姿にキュンキュン」「テテとデート気分」「テテの歌声幸せすぎる」「プールで大はしゃぎなの可愛い」「ランニング中でこのビジュは異次元」「ウガでのテテはマンネでかわいい」「日焼け止めを塗るテテ好き」など、大きな反響を呼んでいる。

■BTS Vら“ウガウガファミリー”がアップしたハワイでの様子