【極悪人】自分のミスを棚に上げて新人になすりつけ。幼稚園の役員で地獄を見た話【作者に聞いた】
実際の経験から着想を得て、コミックエッセイ『幼稚園役員で追い詰められた話〜PTAあなたはやりますか？〜』を描くのは、Instagramで子育て漫画や家族の実体験漫画を配信しているCHIHIROさん(@chihiro21865527)。
初めてでわからないことばかりの役員仕事の苦労や、嫌味なことを言う保護者に対する葛藤などの苦難を、ママ友や子どもたちのかわいさを糧に乗り越えた日々を描く。
副会長・江崎さんの娘・サラはかねてから「サクサクビスケット」が苦手。ところが、先輩会計役員との連携ミスによって、サラの誕生日会で「サクサクビスケット」が提供され、サラが泣きだしてしまうことに…。明らかな濡れ衣で、副会長・江崎さんを激怒させてしまった新人会計役員・ひまり。先輩会計役員のミスを押しつけられたわけですが、ひまりはどのように立ち向かうのでしょうか。
――ひまりのことを思うと、胸がきゅっと苦しくなる話でした。副会長・江崎さんが娘を思う気持ちもわからなくもない気もします。「ママ、だいじょうぶだよ」と笑顔を見せるサラもいい子なので、なおさら胸が苦しいですね。ひまりは自ら謝る選択をしますが、CHIHIROさんが同じ立場だったらどのように対応すると思いますか？
CHIHIROさん(以下、CHIHIRO)：私ももやもやを残したくないので、すぐ謝罪すると思います。
――連携ミスの根源、会計役員・北条さんは「は？ 私のせい？ 自分のミスって認められないの？ 余計なことはみんなに言わないでよ」と責任の押しつけと、最後に念押しをするなど、なかなかの悪役っぷりを見せています。このキャラクターを作った思いを教えてください。
CHIHIRO：こんな人もたまーにいるって聞くので、すごい性格悪いキャラを作ってやろうと思い、北条さんを誕生させました(笑)。
――どこか落ち込んで見えることを察したひまりの息子・歩は、先生といっしょに作ったチューリップをひまりにプレゼントします。「げんきでた？」と笑顔を見せる歩の可愛さが光るワンシーンでした。CHIHIROさんが子どもに救われたと感じた経験を教えてください。
CHIHIRO：私が何かしら落ち込んでいるとき、子どもたちが肩たたいたり、お手紙くれたりしたときは、頑張ろう！という気持ちにさせてくれます。
――三役会が開催され、役員として招集されたひまり。誕生日会でサラの嫌いな「さくさくビスケット」を選んでしまったことを、副会長・江崎さんに、深々と誠心誠意謝罪するひまりが描かれています。濡れ衣を着せられているにもかかわらず、とにかくストレートに謝るべし、という態度には感心しました。しかしその後の陰湿な仕打ちには心が苦しくなりました。このような陰湿な仕打ちはよくあることなのでしょうか？
CHIHIRO：ママの世界に関わらず、学校、会社でも女子の間ではよくあることだと思います…。
