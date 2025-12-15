11時の日経平均は624円安の5万212円、アドテストが307.52円押し下げ 11時の日経平均は624円安の5万212円、アドテストが307.52円押し下げ

15日11時現在の日経平均株価は前週末比624.49円（-1.23％）安の5万212.06円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1101、値下がりは445、変わらずは57と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は307.52円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が249.69円、ＴＤＫ <6762>が48.38円、イビデン <4062>が26.57円、ファナック <6954>が25.74円と続いている。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を22.16円押し上げている。次いでファストリ <9983>が21.66円、信越化 <4063>が14.04円、イオン <8267>が12.63円、豊田通商 <8015>が11.23円と続く。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は陸運で、以下、医薬品、水産・農林、小売と続く。値下がり上位には鉄鋼、非鉄金属、情報・通信が並んでいる。



