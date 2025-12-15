卓球のWTTファイナルズ香港2025男子シングルスで初優勝を果たした張本智和が「醜態を連発した」とのワードが中国のSNS・微博（ウェイボー）でトレンド上位に入った。

世界ランキング5位の張本は14日に行われた決勝で同4位のモーレゴード（スウェーデン）に4-2（11-8/5-11/11-9/10-12/14-12/11-2）で勝利し、4度目の決勝（過去3回の準優勝）にして初のファイナルズ優勝を果たした。

直前に中国・成都で行われた混合団体ワールドカップでは激しいブーイングにさらされた。今回の優勝については中国のSNS上でも祝福する声が大勢を占めているが、微博では思わぬワードがトレンド入りした。

「張本智和が醜態連発」

フォロワー80万超のスポーツブロガーはハッシュタグにこのワードを用い、「WTTファイナルズ香港の表彰式で、張本智和は醜態を連発した。花束を置いたかと思えばまた（あたふたと）花束を手に取り、さらに横から噴き出した金色の紙吹雪にビックリしていた」とつづり、その場面の動画を添付した。

一部のネットユーザーからは張本の挙動を揶揄（やゆ）したり面白がったりする声も上がっているが、多くのネットユーザーは冷静なようで、「このトレンドワードはちょっと情けない」「このハッシュタグは本当に器が小さいと思う」「本当にレベルが低いな」「こんなワード付けて恥ずかしくないのか」「優勝した相手を祝福できないのか？陰湿だな」「このトレンドワードはひどい。スポーツや対戦相手をリスペクトすべきだ」「試合は試合。勝者をたたえるべき」「他者の優れた点を認めるのはそんなに難しいことなのか」といったコメントに多くの「いいね」が付いた。

また、「あたふたしている様子もかわいいじゃない」「張本も興奮してるんだよ。優勝したんだから当然だ」「張本智和は勝者だ。実力で自分が王者であることを証明した！五輪銀メダリストのモーレゴード、銅メダリストのフェリックス・ルブランを破った。彼が王者だ」「張本はより価値のあるITTFでも優勝している。今や彼はITTFでもWTTでも史上最年少のチャンピオンだ」などのコメントも寄せられている。（翻訳・編集/北田）