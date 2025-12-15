◇THE BASEBALL INTELLIGENCE 2025 supported by AHSホールディングス―トッププロの頭脳と技術を届けるドリームコーチング―（12月14日、都内）

シカゴ･カブスの今永昇太投手と巨人の大勢投手が都内でトークイベントに参加。子どもたちに努力し続けることの大切さなどをアツく語りました。

二人が参加したのは「ドリームコーチング」という元プロ選手や五輪選手から直接指導を受けられる“アスリートマッチングサービス”のイベントです。他にも西武の源田壮亮選手、DeNAの東克樹投手、ソフトバンクの松本裕樹投手、そして楽天の早川隆久投手が参加し、メンタル面の大切さや、投げる上で大事にしていることなど、様々なトピックについて語りました。

今永投手が披露したエピソードは動作解析で、筋力などの数値を測ったときに「なぜ君がメジャーにいるんだ」と不思議がられるような数値が出た、というもの。それでも、メジャーの舞台で投げられるまでになったと語り、「（数値が低くても）工夫1つでいろんなことができるようになっていく」と参加した子どもたちやその保護者に訴えかけました。

「ぼくでできたんだから、今の子どもたちが正しいトレーニング、指導者の下でやれば、ぼくを超えられる。メジャーの舞台にも絶対に行ける。今やっている練習を信じて、野球に取り組んでほしいなと思います」

大勢投手も「僕は絶対に（プロ野球選手に）なれると思って練習に取り組んでいた。勘違い・・・というか、なれるんじゃないかという気持ちを持ち続けて、ポジティブにやってきた結果、プロ野球選手になれて、今永さんとも話せるまで来たので、どんな状況でも夢を持ち続けて。努力していれば、夢が叶うと思うので、努力し続ける、続けることが大事かなと思います」と子どもたちにメッセージを送りました。