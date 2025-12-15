◇NFL 第15週 チーフス 13―16 チャージャーズ（2025年12月14日 ミズーリ州カンザスシティー）

NFLを代表するQB、チーフスのパトリック・マホームズ（30）が左膝前十字じん帯を損傷したと米スポーツ専門局ESPNなどが報じた。14日（日本時間15日）の本拠チャージャーズ戦で負傷し、その後のMRI検査で判明した。チーフスによると手術が検討されており、今季残り試合の出場は絶望的とみられる。

マホームズは13―16で迎えた第4Q残り2分、パスを投げた直後にタックルを受けて転倒。左膝を抑えて痛がり、そのまま交代した。昨季まで3年連続でスーパーボウルに出場していたチーフスは3連敗を喫し、今季6勝8敗となって11季ぶりにプレーオフ（PO）進出を逃した。

マホームズは自身のSNSで「なぜこうなったのか分からないし、正直に言って辛い」とコメント。「でも僕らに今できることは神を信じて、毎日何度もやり続けることだ。いつも僕を支えてくれ、手を差し伸べて祈ってくれる皆さんに感謝しています。これまで以上に強くなって戻ってきます」と再起への決意を記した。

18年にレギュラーQBとなって以来チーフスを3度のスーパーボウル制覇に導き、2度のリーグMVPにも輝いたマホームズは、今季ここまでパス獲得3587ヤード、TDパス22回で、いずれもキャリア最低の数字。シーズン中の3連敗も自身初めてだった。