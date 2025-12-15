【ベルリン＝工藤彩香、ワシントン＝池田慶太】ロイター通信によると、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１４日、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟について、米国や欧州からＮＡＴＯの集団防衛に近い形での「安全の保証」が提供されることを条件に断念する用意があると表明した。

ロシアとの戦闘終結に向けた和平案を巡り、米国が加盟の断念を要求していることを受け、妥協する姿勢を示した。

ゼレンスキー氏は、「ウクライナの望みはＮＡＴＯ加盟だが、米国や欧州の一部の国が支持していない」と記者団に語り、断念の可能性に言及した。代わりに法的拘束力のある「安全の保証」を米欧に求めた。新規加盟には、現加盟国の全会一致の合意が前提となるため、現状では実現が困難と判断したとみられる。

米メディアが報じた当初の和平案は、ウクライナに対し、憲法でＮＡＴＯに加盟しないことを明記するよう求めていた。安全の保証についてトランプ米政権がウクライナ側の求めに応じるかどうかは依然不透明だ。

この後、ゼレンスキー氏は訪問先のベルリンで、米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使とトランプ米大統領の娘婿のジャレッド・クシュナー氏と会談し、２０項目の和平案などについて協議した。ウィトコフ氏は会談後、「多くの進展があった」とＳＮＳに投稿した。協議は５時間以上に及び、和平や経済に関する事項で「深い議論を行った」と強調した。１５日も協議を継続する。