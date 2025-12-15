ENHYPEN、来年1・16カムバック決定 「罪」をモチーフとした新シリーズ「THE SIN」が幕開け
7人組グローバルグループ・ENHYPENが、7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』でカムバックすることがきょう15日、発表された。同作は来年1月16日午後2時にリリースされる。
【ライブ写真】ファンを魅了！5周年を迎えたENHYPEN
このアルバムは、ENHYPENにとって約6ヶ月ぶりの新譜であり、「罪」をモチーフとした新シリーズ「THE SIN」の幕開けを告げる作品。所属レーベルのBELIFT LABは、「ENHYPENのアルバムの根幹となる『ヴァンパイア社会』で罪とされている絶対的タブーを扱う」と紹介した。
愛を守るために逃避を選んだヴァンパイアの恋人の物語が予告された。愛する人をヴァンパイアにしたいという欲望を歌った前作（6th Mini Album『DESIRE : UNLEASH』）から続く、興味深いストーリーが期待される。
ENHYPENはこれまで、ダークファンタジーの世界観をベースにしたしっかりとしたアルバム叙事を構築してきた。新しい世界の境界線に立った少年たちが、運命の相手である「君」に出会い、愛と犠牲、欲望の中で危機を乗り越えながら成熟していく旅路を描いている。
毎アルバムの壮大な叙事にふさわしい没入感の高い彼らのビジュアルコンセプトと強烈なパフォーマンスは圧巻。また、ENHYPENは多彩なジャンルに絶えず挑戦し、音楽スペクトラムを広げ、大衆と評論家の双方から高い評価を得てきた。
今年はアメリカ最大の音楽フェス「コーチェラ」への出演、日本でのスタジアム単独公演、ワールドツアー「WALK THE LINE」を通じてグローバルな影響力を大幅に拡大したENHYPENだけに、今回の新譜には大きな関心が集まっている。
同作の予約販売はきょう午前11時から開始され、リリース当日の午後8時に韓国ソウル城北区・高麗大学ファジョン体育館でファンショーケースを開催する。このファンショーケースは、オンラインでも生中継される予定となっている。
