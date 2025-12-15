明け方に響き渡るクラクションと衝突音…コンビニへの右折車に直進車が勢いよく突っ込む　右折車が相手の速度見誤りか　愛知・豊田市

愛知・豊田市で1日、コンビニ駐車場へ右折しようとした青い車と直進してきた白い車が勢いよく衝突する事故が発生した。衝突により青い車の後部が大きく破損し、無数の破片が路上に散乱した。目撃者は右折車が直進車のスピードを見誤り曲がってしまったのではと話している。

右折車と直進車がコンビニ前で衝突

愛知・豊田市で1日午前7時前にカメラが捉えたのは、路上に散らばる無数の破片だ。

コンビニの駐車場に停められた青い車の後方部分が外れ、大きく破損している。

近くに設置された防犯カメラが事故の一部始終を記録していた。

1日午前6時頃、1台の青い車がコンビニの駐車場へと入ろうと右折を始めた次の瞬間、辺りに衝突音が響いた。

直進してきた白い車と右折した青い車が勢いよくぶつかったのだ。

目撃者は「クラクションと大きな衝突音がして、妻は寝ていたのですが、その音で起きました」と話す。

青い車が直進車のスピード見誤り右折か

衝突直後に停止した白い車は、青い車が右折を始めた際にスピードをゆるめているように見えるが、ブレーキが間に合わず衝突した。

当時の状況について、目撃者は「まだ明け方で暗かったため、青い車が白い車のスピードを見誤り曲がってしまったのだと思います」と話している。

防犯カメラには事故後、男性とみられる運転手2人が話し合う様子も記録されていた。

目撃者によると、救急車が来ることもなく、けが人がいないように見えたという。

（「イット！」12月12日放送より）