第１２期川崎市市民文化大使となった（後列左から）大矢さん、小原さん、国府さん、パンチさん、松本さん（前列左から）伊藤さん、鵜澤さん、大谷さん、佐藤さんと福田市長（前列中央）＝４日、川崎市役所

川崎市は４日、第１２期の市市民文化大使として、新たに神奈川フィルハーモニー管弦楽団（神奈川フィル）で活躍するバイオリニストの石田泰尚さん＝同市多摩区出身＝と、市出身のロックバンド「ｓｕｍｉｋａ（スミカ）」が加わった、と発表した。任期は今月１日から２年間。また２期から同大使を務め、今年９月に亡くなったパラリンピックの競泳女子で金メダル１５個を獲得した成田真由美さんの功績をたたえ「名誉文化大使」の称号を授けた。

石田さんは１０歳まで川崎市多摩区に住んでいた。２００１年に神奈川フィルのソロ・コンサートマスターに就いた。弦楽アンサンブル「石田組」の“組長”としても知られ、幅広いジャンルの音楽を演奏する。

１３年に結成されたスミカは川崎市を拠点に音楽活動を展開し、２２年には市制１００周年に向けて機運を高めるためのスペシャルサポーターに就任。屋外音楽イベントやラジオに出演するなど魅力を発信してきた。

石田さんとスミカは今月４日の委嘱状交付式には出席できなかったが、ビデオメッセージで石田さんは「自分の演奏で川崎市を少しでも盛り上げられたらいい」、スミカは「音楽の力で人と人、人とまちをつなげる架け橋になって新しい川崎の文化を生み出したい」などと語った。

市は第１１期の大使のうち、１０組を再任。欠席した２６年６月で活動を終了するロックバンド「ＳＨＩＳＨＡＭＯ（シシャモ）」以外の９人に、福田紀彦市長が委嘱状を手渡した。