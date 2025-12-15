間寛平「まっけっそ〜」は流行りすぎて名曲に使われた？嘘か真か「一発ギャグ」誕生秘話

12月10日に放送された吉本新喜劇の66周年を記念した特番『よしもと新喜劇 人気ギャグランキング 関西人が選んだBEST66』（MBS）で、関西人1000人が選んだ人気ギャグランキングが発表されました。

上位BEST 10は以下の順位です。

1位『ごめんください どなたですか？お入りください ありがとう』（桑原和男さん）

2位『今日はこのくらいにしといたろ』（池乃めだかさん）

3位『ごめんやしておくれやしてごめんやっしゃ〜』（末成映薫さん）

4位『かい〜の』（間寛平さん）

5位『怖かった〜』（未知やすえさん）

6位『〜じゃあ〜りませんか』（チャーリー浜さん）

7位『血い吸うたろかぁ！』（間寛平さん）

8位『パチパチパンチ』（島木譲二さん）

9位『乳首ドリル』（すっちーさん・吉田裕さん）

10位『邪魔すんで〜 邪魔すんねやったら帰って』（定番のギャグ）

なかでも筆者が注目したのが、同番組にゲスト出演していた吉本新喜劇の現在GM（ゼネラルマネージャー）を務める間寛平さん。BEST10内に4位『かい〜の』と7位『血い吸うたろかぁ！』と唯一2個も持ちギャグがランクインしています。

4位にランクインした『かい〜の』ができたきっかけについて、寛平さんは「（舞台上で）自分のしゃべるところが終わったから、黙って下がって。ほいで『（おしりが）かゆくなったな』と思って。でも、手でかかれへんからテーブルの角でわからんようにかいてて。ずっと。ほんなら（池乃）めだかちゃんが『何してんの？』『かい〜の』、それがウケて」とギャグが誕生した瞬間を明かしていました。

筆者は以前、寛平さんにギャグについてお話をお聞きしています。

寛平さんは、ほかにもたくさんの人気ギャグを持っています。そのほとんどが『かい〜の』のように、とっさに出た言葉をきっかけに誕生したといいます。人気ギャグの『アへアへアへ〜』もそうでした。

「俺がじいさん役のとき、相手役の人に『ちゃんと着ろよ』と言われて、着物を着せてもらうねん。そのときに、そいつが後ろから俺の股間のところに帯をこすってくるから、俺が『アへアへアへ〜』っていうたらウケて（笑）」

寛平さんの初めてのギャグも、とっさに出た言葉がきっかけでした。

「ある日の新喜劇の出番で、俺は芸がなにもできなかったから舞台で暴れてたんよ。そしたら、当時、よく共演してた木村進にめちゃくちゃどつかれて、ボロボロの状態になって……。そのとき思わず『まっけっそ〜』って言うたんや。ほんならそれがドーン！ とウケたわけ。これが一発目の俺のギャグやねん。

それからなんかやられたら『まっけっそ〜』言うて。完璧に負けてるのに『まっけっそ〜』っていうのがウケて、そのギャグが人気になってん」

寛平さんの初めてのギャグ『まっけっそ〜』には、とんでもない逸話がありました。

「昔、西川きよしさんが関西ローカルの歌番組の司会をやっていて、東京から森進一さんや錦野旦さんとかが来ててん。それでその当時、ちょうど関西で俺の『まっけっそ〜』がめっちゃ流行ってたから、その人たちが東京に持って帰って『まっけっそ〜』をやってくれたんよ。ほんで作詞家の阿久悠さんがそれを見て、ピンクレディーの『サウスポー』の歌詞に使ってん」

『サウスポー』の歌詞にある『負けそう、負けそう』は寛平さんのギャグ『まっけっそ〜』を引用したものだといいます。この逸話、信じるか信じないかはあなた次第です。

インタビューマン山下



1968年、香川県生まれ。1992年、世界のナベアツ（現・桂三度）とジャリズム結成、2011年に解散。同年、オモロー山下に改名し、ピン活動するも2017年に芸人を引退しライターに転身。しかし2021年に芸人に復帰し現在は芸人、ライター、山下本気うどんプロデューサー、個人投資家、ファイナンシャルプランナーとして活動中。