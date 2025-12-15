¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û·¬¸¶½¨»ø¤¬Î×¤à°éÀ®£¶Ç¯ÌÜ¡Ö¤â¤¦£±Ç¯¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡×¡¡º£µÜ·òÂÀ¤Î¤â¤ÈÎ¥¤ì¡ÄÂÇ·â¶¯²½¤Ø
¡¡Â¿¤¯¤Î°éÀ®Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡Ö£³Ç¯¡×¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸·¤·¤¤À¤³¦¤ÇÍèµ¨¡¢£¶Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¼ãÂë¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬·¬¸¶½¨»øÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤À¡£Åê¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢£²£°£²£´Ç¯¤«¤éÆâÌî¼êÅÐÏ¿¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¤Ï¼ç¤Ë³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ»ÙÇÛ²¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£²áµî¤Ë¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÎã¤Î¤Ê¤¤°éÀ®£¶Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¡¢¼ãÂë¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ø¤Î»×¤¤¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡º£¥ª¥Õ¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï
¡¡·¬¸¶¡¡º£¤ÏÂÇ·â¤Ë½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼´Â¤ÎÂÎ½Å¤¬Æ§¤ß¹þ¤à»þ¤ËÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²¼È¾¿È¤ÎÎÏ¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Ð¥Ã¥È¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¤¹¤Í¡£¹Ó¶â¡Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤Æ¡¢»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡º£µ¨¤Ï¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿
¡¡·¬¸¶¡¡ËèÇ¯¥·¡¼¥º¥ó½ÕÀè¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£°ìÈÖ·ë²Ì½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºÇ½é¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï²¿¤òÊÑ¤¨¤ë
¡¡·¬¸¶¡¡µîÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤ò¡Ë¶¯¤¯¿¶¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤«¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Êø¤ì¤ÆÁ°¤«¤éÍè¤ëµå¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¡Ë¶¯¤¯¿¶¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÐÅê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¡¢¤è¤ê¼ÂÀï¤Ë¶á¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¨¡¨¡£¶Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤Ï·ë²Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë
¡¡·¬¸¶¡¡·ë²Ì½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÉ¾²Á¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤â»×¤¦¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é°ìÈÖ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡½©¤´¤í¤ÏÀµÄ¾¡¢¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¶»¤ÎÆâ¤â¤¢¤Ã¤¿
¡¡·¬¸¶¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡££±£±·î¤ËÅÅÏÃ¤ÇÍè´ü¤Î·ÀÌó¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤â¤¦£±Ç¯¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤Î´üÂÔ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¨¡¨¡º£¤Î¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤ÈÇ¯Îðº¹¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«
¡¡·¬¸¶¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ï£±£¸ºÐ¤Ç¡Êº£¤Ï¤â¤¦¡Ë£²£³ºÐ¤«¤È¡££µÇ¯¤Ã¤Æ¤À¤¤¤ÖÁá¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ê¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤È¤Ï¡Ë¤³¤ó¤ÊÎ¥¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ç¯Îð´¶¤¸¤ë¤Ê¡¢½é¡¹¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¨¡¨¡¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï
¡¡·¬¸¶¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ÄËÍ¤Ë¤Ï·»¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·»¤Î²ÈÄí¤ÇÀè·î½÷¤Î»ÒÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡£¤Þ¤À²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤²¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ½Ð»º½Ë¤¤¤È¤·¤Æ¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤ªÇ¯¶Ì¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¨¡¨¡¼«¼ç¥È¥ì¤Ï¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿º£µÜ¤Î¸µ¤òÎ¥¤ì¤ë
¡¡·¬¸¶¡¡º£Ç¯¤Ï¾®Ãæ¤È°ì½ï¤ËÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÆü¤ÎÄÅÅÄ¡Ê·¼»ËÆâÌî¼ê¡á£²£³¡Ë¤È°ì½ï¤Ë·§ËÜ¤Ç¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ïº£µÜ¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£µÜ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤ªÁ°¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢²¶¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤ê¤è¤ë¤«¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£º£µÜ¤µ¤ó¤«¤é¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¨¡¨¡º£µ¨°ìÈÖ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È
¡¡·¬¸¶¡¡¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½Æó·³¤Çº£µÜ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤³¤È¡£½é¤á¤Æ¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£°ì½ï¤Ë°ì·³¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼éÈ÷¤Î»þ¤Ï¡ÊËÍ¤¬¡Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Çº£µÜ¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì·³Áª¼ê¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡Íèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤ò
¡¡·¬¸¶¡¡¤â¤Á¤í¤ó»ÙÇÛ²¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀäÂÐ¡£µåÃÄ¤«¤é¤Ï¼éÈ÷¤âÁöÎÝ¤âÁ´Éô´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£Á´Éô´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤ò¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ì·³Àï¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ù¤¯¤ï¤Ï¤é¡¦¤·¤å¤¦¤¸¡¡£²£°£°£²Ç¯£µ·î£²£¹Æü¡¢·§ËÜ¸©·§ËÜ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢ÆâÌî¼ê¡£ÇØÈÖ¹æ£±£²£´¡£¿ÈÄ¹£±£·£¶¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£¸£±¥¥í¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¤Ç¤ÏÅêÂÇ¤Ç³èÌö¤·¡¢£²Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡££²£°£²£°Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï½ÕÀè¤ËÂÇ·â¤òÊø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆó·³Àï¤Ç£²£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬£¹ÎÒ¡¢£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£Èó¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï£¸£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£²ÎÒ¡¢£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£±ÂÇÅÀ¡£