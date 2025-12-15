Photo: 山田洋路

軽い布団は寒い、暖かい布団はムレる。そんな冬の寝具選びの概念を変えるかもしれない掛け布団が登場しました。

その名も「The Cubes 無重力掛け布団」。

NASA採用の保温技術、独自開発の吸湿発熱繊維、そして重力を分散させるZ型キルティング加工…正直、スペックを見ただけでもワクワクします。

でも、本当の実力はどうなのか？ 今回、幸運にもこの未来的な掛け布団を一足先に試す機会を得た私が、その暖かさと快適さを、忖度なしで紹介していきます。

見た目がすでに「未来感」あり

Photo: 山田洋路

「The Cubes 無重力掛け布団」には想像以上の光沢感があり、いかにも高機能素材といった未来的なルックス。特に内側のハニカム面（窒化アルミニウムコーティング）は、「これなら暖かそうだと」と感じさせてくれます。

大判の割に、手に取ると見た目以上に軽い。これが「無重力」の由来かと感心しました。

生地の特性上、触ると「シャカシャカ」という音はします。ただ、これはカバーをかければ軽減されますし、私自身は布団に入ってしまえば全く気にならないレベルでした。

【保温力】暖房を切った部屋でも、足先までポカポカ

Photo: 山田洋路

レビューするからには、その実力をしっかり体感したい。そこで、あえて暖房をつけず、部屋のフロアで昼寝してみました。

いつもなら、冷たい布団の中で体が暖まるまでしばらく耐える時間があります。でも「The Cubes 無重力掛け布団」は、布団に入ってすぐに、体温がこもって暖かくなるように感じます。ほどなく、冷えやすかった足元までポカポカと暖かさが広がっていきました。

これがNASA採用の保温技術。自分の熱を逃さず、外の冷気を遮ることにも納得感があります。

【フィット感】寝返りを打っても、肩口がスースーしない

Photo: 山田洋路

冬の布団あるある、それは「寝返りを打ったら肩が出て寒い」問題です。この布団の優れているポイントは、独自縫製「Z型キルティング加工」がもたらすフィット感。布団の中でがさごそと動いてみても、キルティングが身体のラインに沿ってしなやかに追従し、ズレにくい。おかげで、もっとも冷えやすい肩口にも隙間ができることがありませんでした。

重さで身体にフィットさせるのではなく、構造でフィットさせる。だから布団に入ったときの圧迫感も一切なく、ストレスフリーな寝心地です。

睡眠中の湿気を吸収して熱に変える「MAHGファイバー」

Photo: 山田洋路

正直、これだけ保温力が高いと「逆にムレるのではないか？」と少し疑っていました。暖かい布団と、じめっとした寝汗はセットだと思い込んでいたからです。

でも、昼寝から目覚めたときには、不思議とあのじめっとした不快感はありません。これは、睡眠中の湿気を吸収して熱に変える「MAHGファイバー」のおかげだとか。

ただ保温するだけでなく、布団内の環境を快適に保ってくれているように感じます。このムレにくく、心地よい暖かさこそ、この布団の真価かもしれません。

寝室だけではもったいない。「快適なブランケット」という活用法

Photo: 山田洋路

この軽さと保温力を体験して、「これを寝床だけで使うのはもったいない。チェアやソファで使えば「快適なブランケット」になるのではないか？」と考え、早速試してみました。

予想は的中。デスクワーク中、膝に掛けるだけで身体の熱がキープされ、エアコンの設定温度を下げても寒さを感じにくいです。軽いので負担にならず、仕事に集中できました。

「The Cubes 無重力掛け布団」は、「軽さ、暖かさ、快適さ」という掛け布団に求める要素を、宇宙技術というアプローチで見事に両立させた製品でした。この無重力の暖かさを、ぜひご自宅で体験してみてください。

「The Cubes 無重力掛け布団」は、現在machi-yaでプロジェクトを実施中。気になる方は、詳細情報をチェックです。

Photo: 山田洋路

