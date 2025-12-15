Image: Hisense

壁にかけるだけでアートのように見える「アートTV」が注目されている一方で、置き場所とか価格で敷居の高さを感じませんか？

そこに現れたのがHisense（ハイセンス）の「S5 DécoTV」。価格は300ドル（約4万6700円）、サイズは32インチ。リビングの主役になる大型テレビではなく、部屋の一角に自然に置ける“現実的な”アートディスプレイという立ち位置です。

テレビというより「飾れるモニター」

Image: Hisense

S5 DécoTVは、一般的なテレビというよりもモニターに近いサイズ感です。チェストの上などに置いて、アート作品やお気に入りの写真を表示するのを想定して作られています。Hi-QLEDカラーが作品を鮮やかに映し出し、「モランディ・ホワイト」と呼ばれる控えめなフレームが、額縁のように画面を引き立ててくれます。

解像度は1080p。4Kが主流の今だと、ちょっと見劣りするスペックに感じられなくもありませんが、32インチというサイズを考えれば、致命的な欠点になりにくいかも。大画面・高精細を追求するよりも、「無理なく置けて、長く使える」ことが優先されています。

Fire TVでもいいという割り切り

それにしても、テレビが300ドルって安価に感じられませんか？ 理由はOSにFire TVが採用されているから。Apple AirPlayとHomeKitにも対応可能。

そして、上位モデル「CanvasTV」に搭載されているアートモードは利用できません。立ち位置としては、アート専用ディスプレイとEcho Showの中間くらい。「暮らしに寄り添うアート向けスクリーン」でしょうか。

ちょっと中途半端な感じもしますが、この価格で気軽にアートを楽しめるのなら、現実的な選択肢としてアリかもしれませんね。