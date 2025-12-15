「冬のデート服」なに着る？→【ZARA】で解決！ キラッと映える♡「主役級セーター」

女性らしさと上品さを兼ね備えたコーデを目指したい冬のデート。一点投入で華やぎを与えるなら、美しい光沢のあるトップスをチェックしてみて。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【ZARA（ザラ）】でゲットできる主役級セーター。フェイクパールやスパンコールをあしらった高級感のあるデザインで、デートコーデを格上げしてくれそうです。

ゴージャスな顔まわりを演出するボール付きセーター

【ZARA】「ボールネックニットセーター」\6,590（税込）

襟元にメタルボールがあしらわれたセーター。ゴールド色のボールが、顔まわりをパッと華やかに見せてくれそうです。ブラックとゴールド色のリッチな配色も、大人の垢抜けをサポート。アシンメトリーの裾が特徴で、インでもアウトでもおしゃれに決まりそうなのも嬉しいポイントです。派手すぎない大人っぽいデザインのトップスは、品の良さをアピールしたいデートコーデにぴったり。

上品な雰囲気を醸すフェイクパール付きセーター

【ZARA】「フェイクパール付きソフトタッチセーター」\5,990（税込）

顔まわりから袖にかけてフェイクパールが散りばめられたセーター。歩くたびにフェイクパールが上品に輝いて、女性らしい雰囲気を演出してくれそうです。きれい見えが狙えるハイネックデザインなので、フェミニンなデートコーデにマッチするはず。ゆったりと肩が落ちるシルエットも、コーデに程よい抜け感を与えてくれます。ウエストがシェイプされているのでスタイルアップ効果にも期待。

きちんと感と女性らしさを両立したケーブルセーター

【ZARA】「ケーブルニットジュエルネックセーター」\6,290（税込）

華やかに見せたいデートコーデには、立体的なケーブル編みのセーターがおすすめ。襟にはジュエルエフェクトのアップリケが付いており、上品な顔まわりを演出。きちんと感のある襟付きのデザインなので、プリーツスカートやナロースカートで大人っぽく仕上げると◎ 好印象が狙えるライトベージュのほか、知的なムードをまとえそうなグレーマールの2色をラインナップ。

1枚で主役級！ 煌びやかなスパンコール付きセーター

【ZARA】「スパンコールロングスリーブセーター」\5,990（税込）

華やかなスパンコールアップリケが全体に散りばめられたセーター。1枚で着映えしそうなので、デートコーデに迷ったときの救世主になってくれるかも。爽やかなライトグリーン基調のカラーも着こなしのアクセントになる予感。カジュアルなジーンズと合わせてもキラキラと光るスパンコールがきれいめに引き寄せてくれそうなほか、セットアップ可能なスカートの展開もあるので、上下を合わせればより上級者感のあるコーデに導いてくれるはず。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M