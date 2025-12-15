Áí³Û8²¯±ßÄ¶¤¨¡Ä¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼½¸·ë¡Ö³§¤µ¤ó¥¤¥¤¤ª´é¡×¡¡²÷µóÃ£À®½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¾Î»¿
ÆüÎ©3¥Ä¥¢¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×
¡¡¥´¥ë¥Õ¤ÎÃË»Ò¡ÊJGTO¡Ë¡¢¥·¥Ë¥¢¡ÊPGA¡Ë¡¢½÷»Ò¡ÊJLPGA¡Ë¤ÎÂÐ¹³Àï¡ÖHitachi 3Tours Championship¡×¤¬14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢JLPGA¤¬Âç²ñ»Ë¾å½é¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¡¦º´µ×´Ö¼ëè½¤é¡¢½Ð¾ì¤·¤¿6¿Í¤¬Í¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò°Ï¤ó¤À¹ë²ÚµÇ°¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£º´µ×´Ö¡¢¿ÀÃ«¤½¤é¡¢²ÏËÜ·ë¡¢¿ûÉö²Ú¡¢¹â¶¶ºÌ²Ú¡¢¹ÓÌÚÍ¥Æà¤Î6¿Í¤¬½¸·ë¡£JLPGA¥«¥é¡¼¤ÎÀÖ¤¤¥Ù¥ó¥Á¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤òÂ·¤Ã¤ÆÃåÍÑ¡£¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò°Ï¤ó¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤¬¸ø¼°X¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¼ÂºÝ¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡Ö±«¤¬¹ß¤ë´¨¤¤Ãæ¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥´¥ë¥Õ³¦½÷À¾å°ÌÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡Ö½÷»ÒºÇ¶¯¡ª¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ½÷»Ò¤Ï¶¯¤·¡ª¡×
¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¥¤¥¤¤ª´é¡×
¡¡º£µ¨¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Çº´µ×´Ö¼ëè½¤¬2²¯2728Ëü5959±ß¤Ç½÷²¦¤Ëµ±¤¡¢2°Ì¡¦²ÏËÜ·ë¤¬1²¯3100Ëü3725±ß¡¢3°Ì¡¦¿ÀÃ«¤½¤é¤¬1²¯2736Ëü4456±ß¡¢4°Ì¡¦¹â¶¶ºÌ²Ú¤¬1²¯1077Ëü6427±ß¡¢6°Ì¡¦¿ûÉö²Ú¤¬1²¯640Ëü4033±ß¡¢7°Ì¡¦¹ÓÌÚÍ¥Æà¤¬1²¯86Ëü2323±ß¡£6¿Í¤ÎÁí³Û¤Ï8²¯±ßÄ¶¤¨¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
