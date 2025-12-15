¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤ÎÌ¿ÆüÁ°¤Ë¥Û¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼Êó¹ð¡Ä¸µÎø¿Í¡¦Á°»³¹äµ×¤Î"ÇäÌ¾ÍøÍÑ"µ¿ÏÇ¤È·ÝÇ½³¦¤Ø¤ÎÌ¤Îý
¡¡½÷Í¥¤Î¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯35¡Ë¤¬2021Ç¯12·î18Æü¤ËµÞÀÂ¤·¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯4²óÌÜ¤ÎÌ¿Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£Ç¯10·î1Æü¤Ë¤Ï¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¸ø¼°¾¤Ë39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦Åê¹Æ¤¬»¦Åþ¤·¡¢º£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸µ¥«¥ì¤Î¸ÀÆ°¤¬ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡ÖÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×»Ê²ñ27Ç¯È¾¤Ä¤¤¤Ë¹ßÈÄ¡Ä¿ÀÅÄÀµµ±¤¬ÉÁ¤¯°úÂà¸å¤Î¡È½ª³è¡É¥×¥é¥ó
¡¡¤«¤Ä¤Æ¿¿·õ¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÇÐÍ¥¤ÎÁ°»³¹äµ×¡Ê34¡Ë¤À¡£12·î11Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥á¥ó¥º¥é¥¦¥ó¥¸¶ÐÌ³¤òÊó¹ð¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¥é¥á¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÌë¤Î³¹¤òÊâ¤¡¢¥á¥ó¥º¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼Ï»ËÜÌÚ¡×¤Ç¶ÐÌ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Á°»³¤Ï¡Ö¿¿³ð¡Ê¤Þ¤Ê¤È¡Ë¤Ç¤¹¡£µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸»»áÌ¾¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Á°»³¤Ï¡¢2022Ç¯6·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡£24Ç¯8·î¤Ë¡Ö½µ´©½÷À¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Éüµ¢¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢Èà½÷¤òÇÍÅÝ¤¹¤ë°ìÉô²»À¼¤äÆó¸Ôµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°»³¤µ¤ó¼«¿È¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤¤¤µ¤«¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ø¤»¤á¤ÆÊèÁ°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡Ù¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Î¤´Î¾¿Æ¤Ç¤¢¤ë¿ÀÅÄÀµµ±¤µ¤ó¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤«¤éÌÌ²ñ¤òµñÈÝ¤µ¤ì¡¢¤ß¤½¤®¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¡£À¤´Ö¤Ï¤ª2¿Í¤¬ØÞØ¬¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Ìµ¿À·Ð¤ÊÂÖÅÙ¤ËÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¢£·ÝÇ½³¦¤ÎºÆ°úÂà¤ò¼¨º¶¤â¡Ä¡Ä
¡¡24Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢Á°»³¤Ï¼«¿È¤ÎTikTok¤ÈYouTube¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¿·Àß¡£¡Ö¤ª¼Çµï¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝÇÛ¿®¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÉÔÎÑ¤µ¤ìÃË¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÉÔ¶à¿µ¤ÊÆ°²è¤Ê¤É¤Ç±ê¾åÁû¤®¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢24Ç¯11·î¤ËÅìµþ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¥µ¥ó¥â¡¼¥ë¤Ç½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÉñÂæ¡Ö¤¢¤ëÆü¤ÎÄÌ¤ê±«¤È¶¦¤Ë¡×¤Î¸ø±é¤Ï¾å±é¼«ÂÎ¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¤Ï·ÝÇ½³¦¤ÎºÆ°úÂà¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Û¥¹¥ÈÅ¾¿È¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö·ÝÇ½³¦¤ÏÄü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÅÙ°úÂà¤·¡¢Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹´Ö¤ËÌë¿¦¤Ë½¢¤¯ÍÌ¾¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥Û¥¹¥È¤ÇÇä¤ì¤¿¤é¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£Á°»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¸Â¤ê¤Ç¤ÎºÆ°úÂà¤ò¼¨º¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºòÇ¯12·î29Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡¢·î³Û1080±ß¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤â²ñ°÷Êç½¸Ãæ¤Ç¡¢ÆÃÊÌ²ñ°÷¸ÂÄê¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ö¥í¥°¤âÉÑÈË¤Ë¸ø³«¡£°¼Á¤Ê¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤âº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¤«¤é11Æü¸å¡¢º£²ó¤âÌ¿ÆüÄ¾Á°¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¶ÐÌ³Êó¹ð¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬"¤¢¤ÎÆü"¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¿´¤òÄË¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°Êó¹ð¤Ç¤¹¡£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤âÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê½÷À»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Á°»³¤Ïº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢È¯É½¤·¤¿ÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤ªÏÃ¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âÊó¹ð¡£Åö»þ¡¢"ÇäÌ¾¥³¥á¥ó¥È"¤È¤âÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ËÜ¼Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤Ï¡È¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»¡É¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ºòÇ¯¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿¿ÀÅÄÀµµ±¤µ¤ó¤Î¸½ºß¤Ï¡© ´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡ÖÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×»Ê²ñ27Ç¯È¾¤Ä¤¤¤Ë¹ßÈÄ¡Ä¿ÀÅÄÀµµ±¤¬ÉÁ¤¯°úÂà¸å¤Î¡È½ª³è¡É¥×¥é¥ó¡Ä¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡£