横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズが、宝石のようにきらめく苺スイーツが勢ぞろいする「ナイトスイーツブッフェ Sweets Parade 〜ストロベリー〜」を提供。

新ペストリーシェフ佐藤が魅せる、“断面美”ミルフィーユやフレジエが登場するナイトスイーツブッフェのほか、苺尽くしのアフタヌーンティーも楽しめます！

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「シーウインド」ナイトスイーツブッフェ Sweets Parade 〜ストロベリー〜

期間：2026年1月7日（水）〜4月30日（木）※毎週水曜・木曜開催（2026年2月11日（水・祝）・4月29日（水・祝）を除く）

時間：18:30〜21:00（L.O.20:30）

料金：1人 7,000円(税・サ込)／子供（4歳〜未就学児）3,500円(税・サ込)

場所：ラウンジ「シーウインド」（2F）

予約・問い合わせ：レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00）、Web

※スイーツはオーダーブッフェで提供

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズで毎年好評のスイーツブッフェ「Sweets Parade〜ストロベリー〜」が、2026年1月7日よりスタート。

ホテル2階のラウンジ「シーウインド」にて、真っ赤なストロベリーが宝石のようなスイーツの数々を楽しめます☆

見た目にも華やかで、味わい豊かな苺の季節が到来。

新ペストリーシェフ・佐藤 浩一が手掛ける、旬の苺を主役にした多彩なストロベリースイーツを存分に楽しめるナイトスイーツブッフェが登場します！

ナイトスイーツブッフェ〜Sweets Parade 〜ストロベリー〜

＜スペシャルアシェットデセール＞ミルフィーユ

スペシャルアシェットデセール：ミルフィーユスイーツ：苺のタルト、苺のエクレア、ライチのパンナコッタ、苺チョコパフェ、苺のジュレ、苺のショートケーキ、フレジエ、苺とピスタチオのムース、 苺と紅茶のムース、マカロンラズベリーライトミール：ミニあらびきフランス、ダノワーズフレーズ、サラダバー、サンドウィッチ、ビーフシチュー、花咲ガニ味噌汁、ドリア（1、2月）、筍ご飯（3月、4月）、フライドポテト、苺、オードブル2種ドリンク：コーヒー（HOT・ICE）、紅茶（HOT・ICE）、オレンジジュース、ワイン（赤・白）、スパークリングワイン、サングリア

自分へのご褒美や友人との語らい、特別な記念日などにぴったりな、ラウンジ「シーウインド」のナイトスイーツブッフェ。

苺のショートケーキ

王道の「苺のショートケーキ」は、北海道産生クリームを入れて焼き上げたこだわりのしっとりしたスポンジと、フレッシュな苺の甘みと酸味が絶妙に重なり合う逸品です☆

フレジエ

フランス伝統のケーキ「フレジエ」は、苺の美しい断面が特徴。

カスタードとバタークリームを合わせたクリームと、アーモンドプードル入りの風味豊かな生地に、苺の酸味が調和しています！

苺とピスタチオのムース

フォトジェニックな淡いピンクが目を引く「苺とピスタチオのムース」は、苺の爽やかな酸味とピスタチオの濃厚な香ばしさが優しく溶け合う一品。

スペシャルアシェットデセールには、サクサクした食感のパイ生地と甘酸っぱさが人気の「苺のミルフィーユ」が用意されます。

繊細な美しい盛り付けも、心を華やかにしてくれる存在です☆

苺のタルト

ほかにも、苺のタルトや

マカロンラズベリー

ライチのパンナコッタ

ライチのパンナコッタなど、さまざまな形で苺を使ったスイーツが多数。

苺チョコパフェ

苺チョコパフェや

苺のエクレア

苺のエクレアもあり、宝石のようなスイーツの数々を楽しめます！

さらに、スイーツの合間にお楽しみいただけるライトミールも充実。

じっくり煮込んだホテルメイドの「ビーフシチュー」やアツアツの「ドリア」など、多彩なメニューが用意されます。

スパークリングワインやサングリアとともに、上質な夜の時間を演出するラインナップです☆

アフタヌーンティーセット〜ストロベリー〜

期間：2026年1月5日（月）〜4月30日（木）

時間：12:00〜 毎日提供

料金：1人 6,500円(税・サ込)

メニュー：

スイーツ：苺のショートケーキ、苺のタルト、ライチのパンナコッタ、苺のジュレ、マカロンラズベリースコーン2種：プレーンスコーン、ストロベリースコーンセイボリー：スモークサーモンと苺サンド、地中海マリネお飲み物：ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」や各種コーヒーなど、計20種類より選択

※Folium Floris TAKARAZUKA シュガークラフトアーティスト元宝塚歌劇団 みずき 愛氏がプロデュースした “シュガーレース”付き

旬の苺を贅沢に使用したスイーツや、ホテルメイドのセイボリーを格調高いティースタンドで用意するアフタヌーンティーセットも期間限定で提供。

ティースタンドの上段には、ショートケーキやタルト、ジュレなど5つのスイーツが並びます！

中段には2種のスコーン

下段にはホテルメイドのセイボリーをレイアウト。

ドリンクは、ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト（12種類）」や各種コーヒーなど、計20種類より選択できます☆

好みの紅茶やコーヒーと共に、優雅な午後のひとときを楽しめるアフタヌーンティーセットです！

宝石みたいな真っ赤な苺のスイーツが勢ぞろいするナイトスイーツブッフェが2026年も登場。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「シーウインド」の「ナイトスイーツブッフェ Sweets Parade 〜ストロベリー〜」は、2026年1月7日〜4月30日まで水曜・木曜に開催です！

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

