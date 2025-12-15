食楽web

渋谷と原宿のちょうど間、キャットストリート沿いに佇む都市型ホテル『TRUNK(HOTEL) CAT STREET』。1階にあるメインダイニング「TRUNK(KITCHEN)」は、木の温もりと柔らかな光が満ちる心地よい空間がお気に入りです。

メインダイニング「TRUNK(KITCHEN)」

料理は、国産の新鮮な野菜や生産者から届く厳選素材が並び、ベジタリアンやグルテンフリーにも対応しています。

この日は、週末だけ楽しめるカジュアルなランチコース「TRUNK LUNCH COURSE」をお目当てに訪問。前菜、魚料理、肉料理、デザート、そして食後のコーヒーまたは紅茶が付いて1名5,400円。バランス良く楽しめる構成になっています。

「TRUNK LUNCH COURSE」1名5,400円。前菜の「鹿児島県産カンパチのカルパッチョ 加賀太胡瓜のガスパチョ」

前菜の「鹿児島県産カンパチのカルパッチョ 加賀太胡瓜のガスパチョ」には、静岡県産マスクメロンと自家製リコッタチーズが添えられ、爽やかな香りと優しい甘みが重なる遊び心ある一皿に仕上がっていました。

「メカジキのグリル オレンジ風味の照り焼きソース」

「メカジキのグリル オレンジ風味の照り焼きソース」は、山椒でマリネしたあと炭火でグリルされており、香ばしい香りとぷりっとした食感が印象的。ケールのほろ苦さがオレンジの甘みと照り焼きソースに寄り添い、新しいバランス感の照り焼きとなっています。

肉料理は、「国産牛もも肉のステーキ シャリアピンソース」［食楽web］

デザートは、この日の「本日のヌガーグラッセ」。チョコレートの濃厚さと口の中でふわりとほどける軽やかさが、食後の余韻を鮮やかに締めくくりました。

「本日のヌガーグラッセ」を食後のドリンクとともに

どの料理も素材のよさがしっかりと生きていて、シンプルでありながらも丁寧な仕事を感じられる味わいでした。気軽なデートや週末のおでかけのランチにぴったりのコースです。ぜひ予約のうえ、訪れてみてください。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

TRUNK(HOTEL) CAT STREET「TRUNK(KITCHEN)」

住：東京都渋谷区神宮前5-31

TEL：03-5766-3202

https://catstreet.trunk-hotel.com/kitchen/