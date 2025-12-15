１３日、イスタンブール国際ブックフェアで読者に中国の書籍を紹介する出展業者。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊）

　【新華社イスタンブール12月15日】トルコ・イスタンブールで13日、第42回イスタンブール国際ブックフェアが開幕した。中国の出版代表団は700種余りの優れた図書を出展し、多くの現地読者を引き付けている。

１３日、イスタンブール国際ブックフェアで読者に中国の書籍を紹介する出展業者。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊）
１３日、イスタンブール国際ブックフェアで中国の書籍を手に取る女性。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊）
１３日、イスタンブール国際ブックフェアで読者に中国の書籍を紹介する出展業者。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊）
１３日、イスタンブール国際ブックフェアを見学する人々。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊）