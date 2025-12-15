ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > イスタンブール国際ブックフェアで中国の図書多数展示 トルコ イスタンブール国際ブックフェアで中国の図書多数展示 トルコ イスタンブール国際ブックフェアで中国の図書多数展示 トルコ 2025年12月15日 10時51分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １３日、イスタンブール国際ブックフェアで読者に中国の書籍を紹介する出展業者。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊） 【新華社イスタンブール12月15日】トルコ・イスタンブールで13日、第42回イスタンブール国際ブックフェアが開幕した。中国の出版代表団は700種余りの優れた図書を出展し、多くの現地読者を引き付けている。１３日、イスタンブール国際ブックフェアで読者に中国の書籍を紹介する出展業者。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊）１３日、イスタンブール国際ブックフェアで中国の書籍を手に取る女性。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊）１３日、イスタンブール国際ブックフェアで読者に中国の書籍を紹介する出展業者。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊）１３日、イスタンブール国際ブックフェアを見学する人々。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊） リンクをコピーする みんなの感想は？