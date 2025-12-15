ゲストの影山優佳が、元サッカー日本代表・槙野智章の試合中の行動に対し、サッカーファンとしての厳しい見解を示し、スタジオを沸かせた。

【映像】槙野智章がダメ出しされたプレー

12月11日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』では、「スポーツでのあざといテクニック」がテーマとなり、MCの山里亮太が、ディフェンダーであるにもかかわらず「当時好きだった現在の奥さんを口説くために点決めに行った」という槙野智章のエピソードを取り上げた。

山里から「あれ、サッカー好きとしてはどうなんですか？」と問われた内田篤人は「あれ、ダメよな？」と影山に質問、そして「ゲームのバランスが崩れちゃう」とプロの視点から即座に問題点を指摘。これに対し、影山も内田の発言に強く同意し、「そうなんです、11人しかいないのに、そこがガラ空き（守備）になっていることだから」と、ディフェンダーが持ち場を離れることの戦術的なリスクを説明。内田も「チームメイトはたまったもんじゃないよな。あれ」と刺しまくりスタジオは爆笑に包まれた。

影山はさらに「たまたま点が決まったから良かったですけどね」と、結果オーライで終わったから良かったものの、本質的には問題があると示唆、このプロ目線での冷静なダメ出しに、MCの鈴木愛理は「刺してくる（笑）」と反応。山里も「キュンとする人もいると思うけど、影山さんぐらいもうサッカー見てる人からすると、『ダメだ、穴空いてるじゃない』」と、影山の筋金入りのサッカー愛を賞賛した。