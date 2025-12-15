ゆりやん、米国に活動拠点を移して1年 病院で英語わからず“YES”連呼で「気づいたらお尻に注射を打たれました」
タレントのゆりやんレトリィバァが15日、都内で行われた『アルク新戦略発表会』に参加した。
【全身ショット】色が珍しい！ブルーのサンタ姿で登場したゆりやんレトリィバァ
サンタコス姿で登場。「やはり裸は、ということで、この衣装を着させていただきました」と理由を説明していた。
ゆりやんは、2024年12月に拠点をロサンゼルスに移し、世界へと活躍の場を広げている。「ロサンゼルスの新人と思われたくなくて知った顔して生活しています。もったいない1年だった」と悔やんでいた。
また、ハプニングもあったそう。「お腹痛くなって病院行ったんですけど、先生が言ってることも全然わからなかった。わかったふりして『YES』って言っちゃう」としながら「気づいたら、お尻に注射を打たれました。なんやったんやろ、あの注射」と苦笑い。それでも「元気になりました」と、なんとかなったという。
TOEIC対策アプリ「Santaアルク」のブランドミューズとなった。イベントではラップも披露。ゆりやんにしてはややスベりで報道陣の苦笑いと関係者の乾いた笑いが会場に響き渡っていた。
