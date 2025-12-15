県内は寒気の影響を受け、交通にも影響が出ています。



海上は強風・高波が予想され、佐渡汽船では15日の運航について、欠航や就欠航未定を発表しています。（午前10時30分現在）



＜佐渡汽船＞



■ジェットフォイル

新潟発、両津発の全便が欠航



◆カーフェリー

【就航便】

新潟便12:35便

両津発12:45便



【欠航便】

新潟発6:00便、9:25便

両津発5:30便、9:15便





【就欠航未定便】新潟発16:05便、19:30便両津発16:05便、19:30便またJR東日本でも強風のため運行に影響が出ています。（午前10時30分現在）【羽越本線】新津～酒田駅間 始発から昼頃にかけて、列車に遅れや運休が発生する可能性。【信越本線】始発から昼頃にかけて、列車に遅れや運休が発生する可能性。新津～新潟駅間の上下線で一部列車が運休。【白新線】始発から昼頃にかけて、列車に遅れや運休が発生する可能性。【磐越西線】始発から昼頃にかけて、列車に遅れや運休が発生する可能性。【越後線】始発から昼頃にかけて、列車に遅れや運休が発生する可能性【弥彦線】始発から昼頃にかけて、列車に遅れや運休が発生する可能性