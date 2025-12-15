寒気の影響で交通に影響 佐渡汽船やJR東日本で欠航や遅れなど《新潟》
県内は寒気の影響を受け、交通にも影響が出ています。
海上は強風・高波が予想され、佐渡汽船では15日の運航について、欠航や就欠航未定を発表しています。（午前10時30分現在）
＜佐渡汽船＞
■ジェットフォイル
新潟発、両津発の全便が欠航
◆カーフェリー
【就航便】
新潟便12:35便
両津発12:45便
【欠航便】
新潟発6:00便、9:25便
両津発5:30便、9:15便
新潟発16:05便、19:30便
両津発16:05便、19:30便
◇
またJR東日本でも強風のため運行に影響が出ています。（午前10時30分現在）
【羽越本線】
新津～酒田駅間 始発から昼頃にかけて、列車に遅れや運休が発生する可能性。
【信越本線】
始発から昼頃にかけて、列車に遅れや運休が発生する可能性。
新津～新潟駅間の上下線で一部列車が運休。
【白新線】
始発から昼頃にかけて、列車に遅れや運休が発生する可能性。
【磐越西線】
始発から昼頃にかけて、列車に遅れや運休が発生する可能性。
【越後線】
始発から昼頃にかけて、列車に遅れや運休が発生する可能性
【弥彦線】
始発から昼頃にかけて、列車に遅れや運休が発生する可能性