ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町「Strawberry Palette Afternoon Tea」。アートのように美しいいちごスイーツ＆セイボリー
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町の「All-Day Dining OASIS GARDEN」に、“パレット”をテーマにしたストロベリーアフタヌーンティー「Strawberry Palette Afternoon Tea」が登場。
つややかないちごのスイーツでキャンバスに広がるアートを、ジャムやクリームで鮮やかな絵の具を表現。バレンタインにも楽しめるので、大切な人と過ごすひとときにもおすすめ。
期間は、2025年12月26日（金）から2026年3月31日（火）まで。
アートのようにきらめく、パティシエがアレンジした季節のいちごスイーツ
スイーツプレートの中央に配されるのは、ストロベリーとクレーム・ムースリーヌをピスタチオとアーモンドのスポンジで挟んだ「ピスタチオフレジェ」。その周りに、絵の具を混ぜたようなデザインの「ストロベリーレアチーズタルト」や、一晩紅茶に浸したドライフルーツを練りこんだイギリスの郷土菓子「バラブリス」、そしてストロベリーを挟んだミニエクレアやストロベリーマカロンを美しく並べ、キャンバスに広がるアートを表現している。
絵の具がおしゃれに表現されたセイボリー＆スコーンプレート
ハーブクリームのサブレやビーツのタルト、パルメザン風味やストロベリー紅茶のスコーンを並べたプレートには、パプリカソースやパンプキンムース、ストロベリージャムでパレットの絵の具を表現。おいしい絵の具をお好みで添えながらいただいて。
ハートを描いたストロベリーのカプレーゼサラダも
ストロベリーのカプレーゼサラダはハート型に盛り付けて提供される。あたたかい気持ちとともに季節ならではの味わいを堪能して。
バレンタインデーやホワイトデーの期間にも楽しめるこのプランは、恋人や友人、家族と過ごすひとときにもぴったり。冬ならではの澄んだ美しい景色を望みながら、大切な人に想いや感謝を伝えてみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
地上約180mの景色とともに、 環地中海料理を楽しむオールデイダイニング
「空中庭園」をコンセプトにカジュアルに食事を楽しめる洋食レストラン。ライブ感のあるキッチンのにぎわいを感じながら、アラカルト・コース料理など多彩なメニューを堪能して。
