川崎F、昌平高校MF長璃喜の来季加入内定を発表「持ち味であるドリブルを武器に…」

川崎フロンターレは15日、来季の新戦力として、昌平高校からMF長璃喜（おさ・りゅうき）の加入が内定したことを発表した。



2007年10月13日生まれで現在18歳の長は埼玉県春日部市出身で、身長168センチメートルのMF。昌平高校の現・高校3年生で2026年卒業予定となっている。



加入が内定した長は川崎Fのクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。



「2026シーズンから川崎フロンターレに加入することになりました昌平高校の長璃喜です。プロのステージでプレーできることを光栄に思っています。また、家族や指導者の皆さん、チームメイトなど今まで関わっていただいた多くの方々の支えがあったからこそ、今の自分があると感謝しています。自分の持ち味であるドリブルを武器に、川崎フロンターレの一員として少しでも力になれるよう頑張っていきます。謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつ結果で示し、応援していただける選手になれるよう頑張ります。応援よろしくお願いします」