藤本美貴、日めくりカレンダー来年1・15発売「毎日を楽しめるようになる言葉を選んでおります」
タレントの藤本美貴（40）が、2026年1月15日、『まいにちを楽しむ ミキティ日めくりカレンダー』（CEメディアハウス）を発売する。
【画像】ポジティブワード満載！藤本美貴の“日めくりカレンダー”
自身初の日めくりカレンダー発売となる。YouTubeや書籍で発信してきた言葉をまとめた内容。「すべてと戦ってもしょうがない。やり過ごすのも、ひとつの武器」目標は小さくっていい」「失敗したら、すぐ違う方向に切り替えればいいだけ」「踏み出しても進むだけじゃなく、戻るのも自由」など、前向きな言葉が満載。各ページに二次元バーコードが記載されており、読み取ると、掲載している文言が登場する動画にアクセスできる。
藤本は自身のYouTubeチャンネルにて「より身近に置いてもらいたいと思いまして、日めくりカレンダーを作りました。毎日を楽しめるようになる言葉を選んでおります」「日めくりなので毎日めくっていただいて、元気になったりパワーをもらったり、背中を押せるカレンダーになったと思うので、ぜひ見てください！」と呼びかけた。
