「ひっこぬきピクミン」などおもちゃ多数！ 任天堂のライセンスグッズ特集が公開マリオのおもちゃなどクリスマスプレゼントにも！
12月15日 公開
(C) Nintendo
任天堂は12月15日、公式ページにてライセンスグッズを特集するページを公開した。
こちらの特集は任天堂のライセンス商品を複数紹介する内容となっている。主におもちゃなどクリスマスプレゼントとしても活躍する商品がまとめられており、今後発売を予定している商品からすでに発売中のアイテムが画像とともに確認できる。
ラインナップとしては大人数でプレイできるカードゲーム「スーパーマリオ ドブル」、「どうぶつの森 ドブル」や、ピクミンたちを引っ張って遊ぶ「∞ひっこぬきピクミンDX」、マリオたちを動かしてシュートを決める「スーパーマリオ サッカー盤」などが紹介されている。
□任天堂の「この冬どう過ごす？ おすすめのライセンスグッズ特集。」のページ
スーパーマリオ ドブル / どうぶつの森 ドブル 価格：各2,420円
∞ひっこぬきピクミンDX（青ピクミン・黄ピクミン・赤ピクミン） 価格：各2,200円（12月27日発売予定）
スーパーマリオ サッカー盤 価格：5,980円
スーパーマリオ 野球盤3Dスタジアム 価格：6,980円
スーパーマリオ アートバンク 価格：各2,860円
instax mini Link3 ハテナブロックデザインシリコンケース付き 価格：23,100円
マリオカート ワールド カイト 価格：1,100円
ポチ袋 / 札用ポチ袋 価格：各110円
ピクミン フルーツのどあめ 価格：238円
(C) Nintendo