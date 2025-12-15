ENHYPEN、1月にカムバック決定！新AL『THE SIN：VANISH』でダークファンタジー新章始動

ENHYPENが1月16日にカムバックする。

12月15日、所属事務所BELIFT LABによると、ENHYPENは来年1月16日午後2時に7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』をリリースする。

7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』はENHYPENの約6か月ぶりとなる新アルバムで、「罪」をモチーフにした新シリーズ「THE SIN」の幕開けを飾る作品だ。BELIFT LABは「ENHYPENのアルバムストーリーの背景である“ヴァンパイア社会”において、罪とされる絶対的なタブーを扱う」と説明している。

今回のアルバムでは、愛を守るために逃避を選んだヴァンパイアの恋人のストーリーが予告された。愛する人をヴァンパイアにしたいという欲望を歌った前作『DESIRE : UNLEASH』から続くストーリー展開にも注目が集まる。

ENHYPENはこれまで、ダークファンタジーの世界観を軸にした緻密なアルバムストーリーを構築してきた。新たな世界の境界に立つ少年たちが、運命の相手である「君」と出会い、愛と犠牲、欲望の中で危機を経験しながら成熟していく過程を描いている。

ENHYPENは毎回、壮大な物語にふさわしい没入感の高いビジュアルコンセプトと、迫力あるパフォーマンスで強い印象を残してきた。また、多彩なジャンルに果敢に挑戦し続け、音楽の幅を広げることで大衆と専門家の双方から高い評価を獲得している。

“トリプルミリオンセラー”を達成した2ndフルアルバム『ROMANCE : UNTOLD』を含め、彼らがこれまでにリリースしたアルバムの累計出荷枚数は2000万枚を突破した。今年は「コーチェラ（Coachella Valley Music and Arts Festival）」出演や日本でのスタジアム単独公演、ワールドツアー「WALK THE LINE」を通じてグローバルな影響力を大きく拡大しただけに、今回の新作にも大きな関心が寄せられている。

なお、7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』の予約販売は、本日（15日）午前11時よりスタートする。リリース当日である1月16日午後8時には、ソウル・高麗（コリョ）大学ファジョン体育館にてファンショーケースを開催し、同イベントはオンラインでも生配信される予定だ。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。