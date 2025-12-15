大河「べらぼう」視聴率発表 期間平均は個人5.5％・世帯9.5％
【モデルプレス＝2025/12/15】俳優の横浜流星が主演を務めたNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の最終回が、12月14日に放送。この度、個人視聴率／世帯視聴率（関東地区※ビデオリサーチ調べ）が発表された。
個人視聴率は、初回番組平均7.3％、最高番組平均7.3％、初回から最終回までの期間平均は5.5％。世帯視聴率は初回番組平均12.6％、最高番組平均12.6％、初回から最終回までの期間平均は9.5％で、それぞれ関東地区の最高番組平均視聴率を記録した放送日は、初回の1月5日となった。
なお、2024年放送の「光る君へ」の個人視聴率は、初回番組平均7.5％、最高番組平均7.5％、初回から最終回までの期間平均は6.2％。世帯視聴率は、初回番組平均12.7％、最高番組平均12.7％、初回から最終回までの期間平均は10.7％だった。
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描いた。（modelpress編集部）
◆「べらぼう」関東地区の視聴率発表
◆横浜流星主演大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」
