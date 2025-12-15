“丸刈り”姿も公開…子役出身の俳優ヨ・ジング、本日（15日）入隊！「より強く成熟して戻ってくる」

俳優ヨ・ジングが本日（12月15日）、KATUSA（在韓米軍配属の韓国軍）に入隊する。

ヨ・ジングは12月15日から約1年6カ月間、軍服務を開始し、軍白期に入ることになった。

入隊を控えた12月14日、ヨ・ジングは自身のSNSに特別なコメントは添えず、“丸刈り”姿の写真を公開し、ファンにひと足先にあいさつを伝えた。切り落とした髪で自身の名前とハートの形を作り、ケーキを前に敬礼ポーズを取る姿が目を引いた。

短くなったヘアスタイルに変身したヨ・ジングは、より一層たくましくなった姿を見せている。

（写真＝ヨ・ジングSNS）

ヨ・ジングの所属事務所は先月、公式コメントを通じて「ヨ・ジングがKATUSAに選抜され、12月15日（月）から約1年6カ月間服務することになった」とし、「訓練所の入所式は多くの将兵および家族が同席する場であるため、具体的な場所と時間は公開しない。当日の現場訪問は控えてほしい」と呼びかけた。

さらに「ヨ・ジングに寄せてくださる関心にいつも感謝している。健康に国防の義務を果たし、より成熟した姿で戻ってくるその日まで、変わらぬ応援と励ましをお願いしたい」と伝えた。

これに先立ち、ヨ・ジング本人も直筆の手紙を通じて入隊前の心境を明かした。

「この手紙を書いている今、心の中には感謝とときめき、そして名残惜しさが交錯しています。しばらく皆さんのそばを離れ、新しい経験をする始まりが近づいています。入隊前にアジアツアーを行い、皆さんの顔を直接見て、目を合わせ、共に笑えたすべての瞬間は、僕にとって本当に大切な思い出として残るでしょう」と綴った。

（写真提供＝OSEN）ヨ・ジング

続けて「振り返ってみると、俳優として歩んできたすべての瞬間、その道の始まりから今に至るまで、変わらず僕を見守り応援してくれたのは皆さんです。皆さんが送ってくれた温かい愛と応援のおかげで、僕は大きな慰めと熱い情熱を感じ、疲れることなく前へ進むことができました。皆さんの大切な想い一つひとつが集まって、今の僕をこの場所へ導いてくれたと思っています。心から感謝しているという言葉では足りないほど、感謝しています」とファンへの思いを伝えた。

ヨ・ジングは「しばらく皆さんと離れている間、僕はより強く、より成熟した人間になって戻ってきます。体も心もさらに健康に、そしてより深まった演技力で皆さんの前に立つことを約束します。その間、どうか皆さんも健康で、しっかり食事をして、幸せに過ごしてください」とあいさつした。

2005年に映画『サッド・ムービー』でデビューしたヨ・ジングは、ドラマ『太陽を抱く月』『王になった男』『ホテルデルーナ』『怪物』、映画『ファイ 悪魔に育てられた少年』『ハイジャッキング』など、多くの作品で印象的な演技を披露してきた。

（記事提供＝OSEN）

◇ヨ・ジング プロフィール

1997年8月13日生まれ。韓国ソウル出身。2005年にデビューし、数多くのドラマに子役として出演した。2012年には『太陽を抱く月』でキム・スヒョンの幼少時代を演じ、一躍注目を浴びる。主な出演作は映画『ファイ 悪魔に育てられた少年』、ドラマ『テバク〜運命の瞬間〜』『王になった男』『絶対彼氏』（韓国リメイク版）、『ホテルデルーナ〜月明かりの恋人〜』など。子役時代には女優のシン・セギョン、パク・ボヨンから「成人したらカップル共演したい俳優」として挙げられたこともある。