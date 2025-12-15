【算数クイズ】初級レベルの算数クイズ！ □に入る数字は、あるシンプルな規則に基づいています。1分以内に解けたら、かなりのひらめき力の持ち主かも？

写真拡大

数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！

一見シンプルですが、規則に気づけるかどうかで解答スピードが大きく変わる問題です。

問題：4、16、64、□、1024

□に入る数字は何でしょうか？

ヒント：同じ操作が毎回くり返されています。

答えを見る






正解：256

正解は「256」でした。

▼解説
この数列は、前の数を4倍していく規則になっています。

4 × 4 ＝ 16
16 × 4 ＝ 64
64 × 4 ＝ 256
256 × 4 ＝ 1024

一定の倍率で増えていく数列は、算数クイズの定番パターン。基本を押さえておくと、次の問題もスムーズに解けますよ。
(文:All About ニュース編集部)