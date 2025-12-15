【算数クイズ】4、16、64に続く空欄に当てはまる数字は？ 1分で解答しよう
数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！
一見シンプルですが、規則に気づけるかどうかで解答スピードが大きく変わる問題です。
ヒント：同じ操作が毎回くり返されています。
▼解説
この数列は、前の数を4倍していく規則になっています。
4 × 4 ＝ 16
16 × 4 ＝ 64
64 × 4 ＝ 256
256 × 4 ＝ 1024
一定の倍率で増えていく数列は、算数クイズの定番パターン。基本を押さえておくと、次の問題もスムーズに解けますよ。
(文:All About ニュース編集部)
