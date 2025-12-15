井戸田潤の美人妻・蜂谷晏海、第2子出産を報告！ 「可愛い」「ママさんの素敵な笑顔 綺麗ですね」
タレントの蜂谷晏海さんは12月14日、自身のInstagramを更新。第2子の男児を出産したことを報告しました。
【写真】生まれたての赤ちゃん
コメントでは、「おめでとう 大感動」「潤さん、晏海さん、おめでとうございます」「スライドドアの車早く買わなきゃですね」「なかなか難しいかもだけど自分労わってゆっくりすごしてね」「おめでとう過ぎます!!」「パパの誕生日の次の日に産まれたんですね」「可愛い」「ママさんの素敵な笑顔 綺麗ですね」と、温かい声が続出しています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「潤さん、晏海さん、おめでとうございます」蜂谷さんは「ご報告です」と題し、写真4枚と画像1枚を載せています。生まれたばかりの赤ちゃんのソロショットや蜂谷さんと夫でお笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤さんが赤ちゃんを抱く姿などです。画像では「4人で迎えるクリスマス。サンタさん最高のプレゼントをありがとう」とつづりました。
井戸田さんも報告同日、井戸田さんも自身のX（旧Twitter）にて蜂谷さんの出産を報告。ファンからは祝福の声が続出しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
