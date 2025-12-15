Photo: 田中宏和

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

1940年代にスイスで誕生したヴィンテージ・ワールドタイム。今となってはプレ値が高騰を極しており、一般人には手が届かない存在となってしまいました。

ARC&Co.は、そのコンセプトを受け継いだモデルを気軽に腕に巻ける価格でリリースしたいと考え、「Modern-Vintage World Traveler」を製作、machi-yaにてプロジェクトを公開しています。

この度、実物をお借りしましたが、あらかじめ写真でチェックしていたよりずっと素晴らしい仕上がりは、見事というより他に言葉がないレベルだと感じました。

私、本気で欲しくなってしまい、いま悩みに悩んでいるところです…。

とにかく美しく、愛らしい

Photo: 田中宏和

「Modern-Vintage World Traveler」の美しさは、絶妙なヴィンテージ感の演出に成功しているそのデザインと、写真で見る印象より一回り小さいサイズ感によって高められています。

もっとも、ただそれだけなら、他にも安くて入手しやすいクオーツ時計を探し出すことはできるだろうと思います。

Photo: 田中宏和

「Modern-Vintage World Traveler」は、手に取った瞬間、工作精度の高さに驚かされます。

今までに、本製品と同価格帯のデザインウォッチを手にする機会が何度かありましたが、いかにも量産品という隠せない仕上げの粗さを見るにつけ、値下げ販売前提の定価が独り歩きしているのを感じてしまい、冷めてしまうことが少なくなかったのです。

しかし、この「Modern-Vintage World Traveler」には、完全に裏切られました。もちろん、いい意味で。

Photo: 田中宏和

写真では質感を正確に伝えきれないのが、実に惜しいところ。

現代の工芸品として “本気でいいモノを作る” という強い意志を感じずにはいられない、各部パーツの仕上げを見ているだけで、あっという間に時間が過ぎていってしまいます。

Photo: 田中宏和

ベゼルに刻まれた46都市の名前も、実用性があるのはもちろん素晴らしいのですが、シンガポールを除き、全ての都市名を短縮することなく、極めて小さい文字で刻印していることで、デザインレベルを高めることにも成功しています。

こだわりを実現するためにこのベゼルを作ったという事実に、畏敬の念すら抱いてしまうのです。

重過ぎず、軽過ぎもしないベゼルの回転抵抗も、重厚感と高級感を見事に演出していると思います。

信頼に裏付けられた価値

Photo: 田中宏和

自動巻ムーブメントMIYOTA「Cal.9039」が刻む毎時28,800振動のハイビートも、秒ごとに秒針がスキップするクオーツにはない繊細さからも、精密なつくりが伝わってくるようです。

限定生産品であることを証明するナンバーカードも付属してきますので、価値ある逸品としてコレクションに加えるのもよし、メーカーの思いを汲んで毎日使い倒すのもよし。

いずれにせよ、きっと手に入れたことを満足させてくれると思います。

Photo: 田中宏和

ケースに採用されている医療グレードの316Lステンレススチールも、質感と実用性を兼ね備えたもの。

手放せない相棒として、また生涯忘れられない思い出の1本として、ぜひ大切に持ち続けて欲しいところです。

本物を求めるあなたに

ヴィンテージモデルをオマージュしただけのアイテムだと思っていると、「Modern-Vintage World Traveler」の真の価値を見落としてしまうでしょう。

このプロダクトを作り上げてきたARC&Co.というブランドにも、今後注目していただきたいところ。周りの誰も持っていない、本格派にも響く1本として、ぜひその腕で「Modern-Vintage World Traveler」を堪能していただきたいと思います。

個人的にも、もう何年もスマートウォッチしか使ってこなかったのに、これを腕に巻きたくて仕方がないと思わせられています。

「Modern-Vintage World Traveler」の詳細については、以下のリンク先でご確認いただけます。期間限定のプロジェクトですので、まずはお早めのチェックをお忘れなく！

『世界を腕に巻く。』40’s ヴィンテージ・ワールドタイムが現代スペックで蘇る。 55,300円 30%OFF machi-yaで見る

>> 『世界を腕に巻く。』40’s ヴィンテージ・ワールドタイムが現代スペックで蘇る。

Photo: 田中宏和

Source: machi-ya