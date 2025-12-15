新宿で“ENHYPEN”初の没入型楽曲体感ミュージアム開催へ！ ヴァンパイア物語を追体験
グローバルグループENHYPENの没入型楽曲体感ミュージアム「House of Vampire 〜Dive into ENHYPEN Chronicle〜」が、2026年2月5日（木）〜3月16日（月）の期間、東京・新宿にある新宿住友ホールで初開催される。
【写真】デビュー5周年を迎えるENHYPENの軌跡を堪能！ メンバーのショット
■抗えない感覚支配による没入体験
今回開催される「House of Vampire 〜Dive into ENHYPEN Chronicle〜」は、ENHYPENの核となる“ヴァンパイア”コンセプトと、これまでの楽曲世界を重ね合わせた没入型楽曲体感ミュージアム。
来場者は“同じ血族（コウモリ）”として館へ招かれ、止まった時間の中に生きる7人のヴァンパイアの物語（叙事詩）を追体験。デビュー作「BORDER：DAY ONE」から最新作「ROMANCE：UNTOLD −daydream−」までをテーマにした7つの部屋を巡り、まるで物語の登場人物になったような気分が味わえる。
また、入場時に渡される“変身”を演出する特別なアイテムや、フラッシュ撮影で画面が変化するフォトスポットなど、物語の前後をつなぐ仕掛けも多数用意。展示の最後には、来場者自身の選択で進む道が分岐する“二つの扉”も待ち受けるという。
さらに会場では、最新の3D LED技術を採用。専用3Dグラスを通して映像が空間に立体的に浮かび上がる演出が施されており、メンバーの存在感や世界観が視界一面に広がる深い没入感を体験可能だ。
