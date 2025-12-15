パーティーメニューの主役に！鶏もも2枚×フライパンで「ポップコーンチキン」のレシピ

パーティーメニューの主役がフライパンひとつで作れるとしたら、それはもう心強いことこの上なし！ 今回はそんな夢のような一品「ポップコーンチキン」をご紹介します。

うまみたっりの鶏もも肉が、ジューシー＆おいしい♪ クリスマスや、お正月、子どもの誕生日など、様々なシーンで作ってくださいね！

「ポップコーンチキン」のレシピ

材料（4人分）

鶏もも肉……2枚（約500g）

〈カレーケチャップソース〉

トマトケチャップ……大さじ2

中濃ソース……小さじ2

オリーブオイル……小さじ1

カレー粉……ひとつまみ

〈パセリマヨソース〉

パセリのみじん切り……大さじ2

にんにくのすりおろし……少々

マヨネーズ……大さじ3

牛乳……大さじ1

塩……少々

〈ころも〉

ドライパン粉……80g

小麦粉……適宜

溶き卵……適宜

塩

こしょう

サラダ油

作り方

（1）鶏肉は皮と余分な脂肪を取り除き、小さめの一口大に切って塩小さじ1/2、こしょう少々をふる。ソースの材料をそれぞれ混ぜる。

（2）パン粉はバットに入れ、両手でこすって細かくする。鶏肉に小麦粉、溶き卵、パン粉の順にころもをつける。

（3）フライパンにサラダ油を高さ2cmほど入れ、低めの中温※に熱する。（2）を入れ、温度が下がらないように火を少し強め、ときどき返しながら5分ほど揚げる。さらに火を強めて2分ほど揚げ、油をきって器に盛り、（1）のソース2種を添えてできあがり。

※170℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度。

サクサクジューシーで、おいしい〜。

2種のソースで、飽きずにパクパク食べられちゃうのもうれしいポイントです♪

見た目は豪華なのに、冷蔵庫にある食材で作れちゃうのも最高。

ソースの材料を混ぜるのは、ぜひお子さんにお手伝いしてもらってくださいね。

今回ご紹介したレシピは、12/8（月）発売『こどもオレンジページ NO.9』から、特別にご紹介！

誌面には、このほかにもフライパンで作れるごちそうメニューを掲載していますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。