パーティーメニューの主役に！鶏もも2枚×フライパンで「ポップコーンチキン」のレシピ
パーティーメニューの主役がフライパンひとつで作れるとしたら、それはもう心強いことこの上なし！ 今回はそんな夢のような一品「ポップコーンチキン」をご紹介します。
うまみたっりの鶏もも肉が、ジューシー＆おいしい♪ クリスマスや、お正月、子どもの誕生日など、様々なシーンで作ってくださいね！
「ポップコーンチキン」のレシピ
材料（4人分）
鶏もも肉……2枚（約500g）
〈カレーケチャップソース〉
トマトケチャップ……大さじ2
中濃ソース……小さじ2
オリーブオイル……小さじ1
カレー粉……ひとつまみ
〈パセリマヨソース〉
パセリのみじん切り……大さじ2
にんにくのすりおろし……少々
マヨネーズ……大さじ3
牛乳……大さじ1
塩……少々
〈ころも〉
ドライパン粉……80g
小麦粉……適宜
溶き卵……適宜
塩
こしょう
サラダ油
作り方
（1）鶏肉は皮と余分な脂肪を取り除き、小さめの一口大に切って塩小さじ1/2、こしょう少々をふる。ソースの材料をそれぞれ混ぜる。
（2）パン粉はバットに入れ、両手でこすって細かくする。鶏肉に小麦粉、溶き卵、パン粉の順にころもをつける。
（3）フライパンにサラダ油を高さ2cmほど入れ、低めの中温※に熱する。（2）を入れ、温度が下がらないように火を少し強め、ときどき返しながら5分ほど揚げる。さらに火を強めて2分ほど揚げ、油をきって器に盛り、（1）のソース2種を添えてできあがり。
※170℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度。
サクサクジューシーで、おいしい〜。
2種のソースで、飽きずにパクパク食べられちゃうのもうれしいポイントです♪
見た目は豪華なのに、冷蔵庫にある食材で作れちゃうのも最高。
ソースの材料を混ぜるのは、ぜひお子さんにお手伝いしてもらってくださいね。
今回ご紹介したレシピは、12/8（月）発売『こどもオレンジページ NO.9』から、特別にご紹介！
誌面には、このほかにもフライパンで作れるごちそうメニューを掲載していますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。