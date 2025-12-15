ＥＵのロシア資産永久凍結計画に批判続々 ＥＵのロシア資産永久凍結計画に批判続々

リンクをコピーする みんなの感想は？

ベルギーのバルト・デウェーフェル首相は、欧州委員会が２１００億ユーロのロシア資産を永久に凍結し、ウクライナに戦費を供給しようとしていることについて、ロシア資産の大部分が保管されている金融決済機関ユーロクリアを自国に擁するデウェーフェル氏は、この計画はロシアの資金を盗むことに等しいと批判した。



チェコのアンドレイ・バビシュ首相は、この意見に同意すると述べたうえ、「チェコ共和国として、我々は自国民のための資金が必要であり、他国への資金はない。欧州委員会に保証も提供もせず、資金も出さない。国庫は完全に空っぽだからだ」と語った。ハンガリーのオルバン首相やスロバキアのフィコ首相も欧州委員会の動きを批判している。



MINKABU PRESS

外部サイト