´ú¼ê¤¬¥´¡¼¥ë¤â¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï2Ï¢ÇÆÆ¨¤¹¡¡¿·´ÆÆÄ¤Ç¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔ¤ËÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Öµ¡Ç½ÉÔÁ´¤ÎÃû¸õ¡×
¡¡¡þ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥ê¡¼¥°ÇÕ·è¾¡¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯1¡½3¥»¥ó¥È¥ß¥ì¥ó¡Ê2025Ç¯12·î14Æü¡¡¥°¥é¥¹¥´¡¼¡Ë
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥ê¡¼¥°ÇÕ·è¾¡¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢MF´ú¼êÎç±û¤¬¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥»¥ó¥È¥ß¥ì¥ó¤Ë1¡½3¤ÇÇÔ¤ì¡¢2Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡´ú¼ê¤ÈFWÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£´ú¼ê¤Ï0¡½1¤ÎÁ°È¾23Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°º¸¤«¤éÌ£Êý¤¬Êü¤Ã¤¿»³¤Ê¤ê¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥´¡¼¥ë±¦Á°¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë±¦Â¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ü¥ì¡¼¤Çº£µ¨¸ø¼°Àï4ÅÀÌÜ¡£¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç°ì»þ¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë2ÅÀ¤ò¼º¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆMLS¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤Î»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤Î¥Ê¥ó¥·¡¼´ÆÆÄ½¢Ç¤°Ê¸å¡¢¤³¤ì¤Ç¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔ¤È¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£±ÑBBC¤Ï¡Öµ¡Ç½ÉÔÁ´¤ÎÃû¸õ¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡ÖÁ°È¾¤ÎºÇ¸å¤Î30Ê¬´Ö¤ÏÎÏ¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÌÀ¤«¤ê¤¬¾Ã¤¨¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢¼éÈ÷¿Ø¤ÏÊø²õ¤·¡¢ÍÇ½¤Ê´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Èà¤Î´õË¾¤ÏÊ´¡¹¤ËºÕ¤±»¶¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»Ä¹ó¤Ê·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼ê¸·¤·¤¯Êó¤¸¤¿¡£